Xiaomi annuncia la tecnologia Loop LiquidCool

Xiaomi ha appena annunciato la tecnologia Loop LiquidCool avente il doppio della capacità di dissipazione del calore rispetto al normale.

Xiaomi Loop LiquidCool: ecco come funziona

Gli smartphone premium al giorno d'oggi sono dotati di componenti potenti, che rendono il dispositivo adatto a compiti pesanti o intensivi come i giochi. Con l'aumento delle prestazioni, l'azienda deve anche occuparsi della dissipazione del calore per garantire un'esperienza fluida.

In linea con ciò, l'OEM cinese Xiomi ha introdotto oggi una nuova tecnologia di dissipazione del calore chiamata Loop LiquidCool Technology. La società afferma di essersi ispirata alle soluzioni di raffreddamento utilizzate nell'industria aerospaziale.

La tecnologia in questione utilizza un effetto capillare che attira l'agente di raffreddamento liquido verso la fonte di calore, vaporizza – e quindi disperde – il calore in modo efficiente verso un'area più fredda finché l'agente non si condensa e viene catturato tramite un canale a circuito chiuso unidirezionale.

È dotato di un sistema di tubi di calore anulare composto da un evaporatore, un condensatore, una camera di ricarica e tubi del gas e del liquido. Posizionato su fonti di calore, l'evaporatore ha un refrigerante che fa evaporare in gas quando lo smartphone è sottoposto a un carico di lavoro elevato.

Il gas e il flusso d'aria vengono quindi diffusi al condensatore, dove il primo si condensa nuovamente in liquido. Questi poi, vengono assorbiti e raccolti attraverso minuscole fibre nella camera di ricarica, che riempie l'evaporatore, rendendolo un sistema autosufficiente.

I sistemi VC convenzionali non hanno canali separati per gas e liquidi; gas caldi e liquidi freddi si mescolano e si ostruiscono a vicenda. La pompa ad anello presenta uno speciale design del tubo del gas, che riduce notevolmente la resistenza al passaggio dell'aria del 30% e la capacità massima di scambio termico viene aumentata fino al 100%.

Infine, viene aggiunta una valvola Tesla, che è una valvola unidirezionale che consente al liquido di passare attraverso l'evaporatore mentre impedisce ai gas di muoversi nella direzione errata. Questo consente una maggiore efficienza nella circolazione di gas/liquido in tutto il sistema.

Così facendo si può adottare questo meccanismo in qualsiasi tipo di device. Facendo un esempio, Xiaomi afferma che un anello di forma quadrata consentirà di avere più spazio per la batteria, il modulo fotografico e altro.

La compagnia punta ora a portare il Loop LiquidCool sui suoi prodotti nella seconda metà del prossimo anno.