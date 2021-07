Xiaomi ha appena presentato ufficialmente il nuovo Mi Notebook Pro X 15 in Cina; il prezzo parte da 7.999 yuan ($ 1239).

Dopo aver stuzzicato la fantasia dei fan per diversi giorni, l'OEM cinese ha lanciato ufficialmente il suo ultimo computer portatile sul mercato. È già disponibile per i preordini in Cina.

Xiaomi Mi Notebook Pro X: le specifiche tecniche

Come indica il nome stesso, il PC è dotato di un display OLED E4 da 15,6 pollici a schermo intero 3.5K con cornici strette e un rapporto schermo-corpo del 91%. Si dice che offra quasi 0 nit di schermo nero puro, una velocità di risposta di 1 ms, un rapporto di contrasto elevato di 1000000: 1, una luminosità di picco di 600 nit e una densità di pixel di 261 PPI. Supporta la copertura completa della gamma di colori DCI-P3 e offre protezione Gorilla Glass.

L'azienda aggiunge che il prodotto ha superato la certificazione di alto livello DisplayHDR 500 True Black e ha anche superato la certificazione a bassa luce blu a livello hardware TUV Rheinland e SGS low blue.

Il Mi Notebook Pro X 15 è alimentato dal processore Intel Core i5-11300H/i7-11370H di 11a generazione, il nuovo SoC costrutito con il nodo SuperFin a 10 nm e con una frequenza core massima di 4,8 GHz. Viene fornito con la scheda grafica di tracciamento ottico Nvidia GeForce RTX 3050 Ti e supporta PCIe 4.0, utilizza un design a doppia uscita a doppia ventola e un radiatore interamente in rame. Supporta anche la memoria dual-channel ad alta frequenza LPDDR4x4266MHz e l'archiviazione PCIe NVMe ad alta velocità.

Per quanto riguarda la connttività, c'è una porta Thunderbolt 4, porta USB-C, USB-A3.2 Gen2, HDMI 2.1, jack per cuffie da 3,5 mm. In termini di connettività, il dispositivo supporta il Wi-Fi 6 e ha un sensore di impronte digitali incorporato nel pulsante di accensione. Non di meno, c'è un adattatore di alimentazione da 130 W che carica il laptop fino al 50% in 25 minuti.

Venendo alla costruzione, il dispositivo adotta il processo di intaglio di precisione integrato CNC ed è realizzato in lega di alluminio aerospaziale serie 6, sabbiatura ceramica e ha superato 30.000 test dell'albero di rotazione.

Per quanto riguarda il prezzo, il prezzo della variante base con Intel Core i5, RTX 3050 Ti, 16 GB di RAM, SSD da 512 GB ha un prezzo di 7.999 yuan (~ $ 1.239). La variante con Core i7, RTX 3050 Ti, 32 GB di RAM e SSD da 1 TB ha un prezzo di 9.999 yuan (al cambio $ 1.548). I dispositivi sono ora disponibili per i preordini e saranno in vendita dal 9 luglio. Restiamo in attesa di Xiaomi per capire se e quando questo gadget arriverà da noi.

