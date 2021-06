Un aspirapolvere di Deerma by Xiaomi che ha un motore da 600W pronto a darti enormi soddisfazioni. Si tratta di DX700 e finalmente è tornato su Amazon, dopo un rapido sold out. Lo trovi, fra l'altro, a prezzo assurdo: 69,99€ con spedizioni rapide e gratis. Anche per questo è cosi richiesto: dove trovi un prodotto così, a questo prezzo?

Xiaomi: una belva di aspirapolvere a prezzo stracciato su Amazon

Hai presente la necessità di aspirare quella maledetta polvere fin dagli angoli più nascosti? Ecco, so che spesso il desiderio si scontra con il budget non elevato. Il perfetto compromesso lo puoi trovare con questo gioiellino, se sarai abbastanza rapido da riuscire a prenderlo, questa volta.

Il brand Deerma ha realizzato, sotto l'ala del colosso cinese, diversi prodotto eccellenti, proprio come DX700. Perché? Beh, con un motore da 600W e l'alimentazione a cavo aspiri polvere, peli, capelli, sporcizia con una potenza assurda e – soprattutto – costante.

Già, perché per pulizie profonde serve la corrente elettrica continua, non ci sono compromessi. Ti sei mai chiesto, del resto, perché il celeberrimo “Folletto”, il sistema originale, è ancora rigorosamente a cavo? I modelli senza fili sono solo di contorno: quando serve potenza, serve una spina.

Ecco, da questo presupposto si parte anche per questo gioiellino di elettrodomestico, che usi sul pavimento oppure abbini agli accessori per pulire anche altri punti.

Con un design di carattere, abbinato a un serbatoio facile da smontare, e un potente motore aspirante, a 69,99€ questo aspirapolvere di Xiaomi Deerma è un affare. Il miraggio in una casa che – specialmente in presenza di animali – ha bisogno di essere ripulita senza fatica. Che ci sia lo zampino del colosso cinese, anche se il marchio non compare, puoi verificarlo con una banale ricerca su Google, come mostrato nell'immagine sottostante.

Perché spendere di più? Affidati a questo gioiellino, ora che è finalmente tornato disponibile su Amazon! Anzi, approfitta di spedizioni rapide e gratis e inizia a godertelo subito! Soddisfatto di quest'offerta? Allora non perdere tutte le altre: le trovi in anteprima sul canale Telegram ufficiale di Telefonino.net.

