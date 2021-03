Una torcia di Xiaomi Nextool con doppia lampada, elevata luminosità e magnete per posizionarla. La sua qualità ti stupirà, soprattutto in rapporto al prezzo eccezionale. Ora su Amazon la paghi appena 32,90€.

Xiaomi: eccezionale torcia a prezzo super

Un dispositivo potente e compatto, che – in rapporto alla concorrenza – dovrebbe avere un prezzo molto più elevato. Ecco le caratteristiche principali:

Torcia Zoomable

Alta luminosità: 1000lm, durata batteria 2,5 ore, distanza di irradiazione 240 metri ;

; Media luminosità: 180LM, durata batteria 6 ore, distanza di irradiazione 100 metri;

Bassa luminosità: 40lm, durata batteria 24 ore, distanza di irradiazione 40 metri.

Lampada laterale

Alta luminosità: 200 lumen, durata batteria 4 ore, distanza di irradiazione 15 metri;

Bassa luminosità 20 lumen, durata batteria 48 ore, distanza di irradiazione 5 metri;

Luce rossa sempre accesa: 6 lumen, durata batteria 24 ore;

Rosso e bianco lampeggiante: durata batteria 90 ore.

Dunque, una torcia due in uno di Xiaomi Nextool che arriva a illuminare fino a 240 metri di distanza. Un vero e proprio concentrato di potenza, che adesso porti a casa a 32,90€ da Amazon. Per averla subito devi soltanto collegarti a questo indirizzo e – prima di mettere il prodotto nel carrello – spuntare il coupon del 10% direttamente in pagina.

