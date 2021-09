L'ecosistema di prodotti Xiaomi è enorme e sono sicura che non conosci tutti i gadget che ci sono. Ne ho scovati tre decisamente interessanti, tutti economici e presenti su Amazon. Pronto a stupirti?

Xiaomi: 3 gadget economici eccezionali

Il primo prodotto è un vero spettacolo. Un sistema di colla a caldo potente, ma super compatto. Dotato di batteria integrata, si scalda in 15 secondi appena ed perfetto per i tuoi lavori di bricolage. La testina di precisione ti consentirà di creare senza sbavature, procedendo rapidamente e senza intoppi. Il prezzo? Irrisorio: lo prendi a 19,99€ appena.

Il secondo gadget è perfetto per due scopi: risparmiare acqua e rendere smart il tuo rubinetto, qualsiasi modello tu abbia. Grazie ai tantissimi adattatori in dotazione, monti in un attimo il tuo sistema e inizi a divertirti. I due sensori in dotazione ti permetteranno di far erogare acqua solo quando li sfiori con mani oppure oggetti: nessuno spreco, nessun contatto. Bello e di design, lo porti a casa a 18€ circa appena adesso.

Il terzo prodotto è un portento. Una torcia, a doppia lampada, di qualità top di gamma. Con la luce principale puoi illuminare fino a 240 metri di distanza: è assurdo. Se fosse di altri brand, per questo gioiellino dovresti sborsare centinaia di euro. Questo modello su Amazon lo prendi a 32€ circa adesso, devi solo spuntare il coupon in pagina prima di effettuare l'ordine.

Visto che prodotti interessanti ed economici? Sono tutti parte dell'ecosistema Xiaomi, li trovi su Amazon e le spedizioni sono rapide e gratis, garantite dai servizi Prime.

