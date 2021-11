Xiaomi: al Black Friday bastano 9€ e il WiFi prende il VOLO

Al Black Friday Amazon le offerte Xiaomi non mancano di certo. Ce ne sono alcune che brillano più di altre, come quella su questo potente router WiFi, in grado di supportare fino a ben 64 dispositivi. Perfetto per la smart home e non solo, adesso lo porti a casa a 9€ circa appena con spedizioni rapide e gratis, garantite dai servizi Prime (se non sei iscritto, è il momento perfetto per provarli gratis).

Xiaomi: potentissimo router WiFi in gran sconto su Amazon

Un dispositivo super elegante sotto il profilo estetico, che si fa ben notare per le 4 antenne in bella vista. Grazie a loro, potrai godere di una copertura di rete senza fili uniforme e lungo raggio. Infatti, questo gioiellino lavora su banda 2,4Ghz: non è veloce come la 5 Ghz, ma ha una copertura di raggio molto (ma molto) più lunga. Questo implica, ad esempio, che puoi tenere il dispositivo in sala e collegare senza alcun problema le lampadine smart della cucina.

Super semplice da configurare, basta collegarlo al modem di casa e poi impostarlo utilizzando la specifica applicazione per Android e iOS. In ogni momento, anche quando il dispositivo sarà a regime di pieno funzionamento, potrai usare l'applicazione per controllarne ogni aspetto.

Puoi collegare contemporaneamente fino a ben 64 dispositivi e godere di una resta super stabile e affidabile. Insomma, l'eccezionale router Xiaomi, a questo prezzo, è un autentico regalo. Non perdere l'occasione, sfrutta adesso il Black Friday Amazon e portalo a casa a 9€ circa appena con spedizioni rapide e gratis, garantite dai servizi prime.