Xiaomi a meno di 200 euro? Tutto è possibile con i Winter Sale

Stai cercando un buon smartphone, ma vorresti pagarlo meno di 200 euro? Affidati alla nostra selezione dove ti proponiamo i migliori Xiaomi a un prezzo davvero imbattibile. Però devi sbrigarti, perché i giorni dei Winter Sale non sono infiniti. Non ci credi? Ecco allora questo incredibile Redmi Note 9 Pro tuo a soli 189,90 euro, invece di 269,90 euro. 6GB di RAM e 64GB di spazio di archiviazione in uno smartphone pensato per soddisfare i più esigenti. Processore Qualcomm Snapdragon 720G e ricarica rapida da 30W ti faranno dimenticare gli altri modelli che sembreranno ferro vecchio.

Smartphone a meno di 200 euro con i Winter Sale di Xiaomi

Sembra solo un sogno, ma è pura realtà! Grazie alla fantastica iniziativa Winter Sale di Xiaomi puoi aggiudicarti i migliori smartphone a meno di 200 euro. Un'opportunità incredibile da cogliere al volo.

Come questo incredibile Xiaomi Redmi 10 tuo a soli 189,90 euro, invece di 229,90 euro. Questa versione si propone con 4GB di RAM e 128 GB di spazio di archiviazione. La sua forza sta nella quadrupla fotocamera principale AI da 50MP, un obiettivo ultra grandangolare da 8MP, una fotocamera con obiettivo macro da 2MP e, infine, una fotocamera con profondità di campo da 2MP. Potrai anche scattare selfie panoramici per pubblicare opere d'arte sui tuoi profili social. Anche il suo display FHD+ da 90Hz non scherza, rendendo l'esperienza utente ancora più fluida e precisa. Tra l'altro, grazie all'AdaptiveSync con risparmio energetico sarà il tuo nuovo smartphone ad adattare il refresh rate alla frequenza dei frame dei contenuti. Così la batteria durerà di più.

Se preferite c'è anche la versione Xiaomi Redmi 10 da 64GB a soli 169,90 euro, invece di 199,90 euro. Le caratteristiche restano identiche al modello precedente, ma cambia lo spazio di archiviazione che si ricuce a 64GB.

Non potevamo però indicarvi anche questo top di gamma, il Redmi Note 10S che acquisti a soli 209,90 euro, invece di 249,90 euro. 6GB di RAM e 64GB di spazio di archiviazione. Tanta potenza in uno smartphone di alto livello che paghi come se fosse un entry level.