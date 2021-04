Hai bisogno di dare potenza alla rete WiFI di casa o dell’ufficio, ma non vuoi investire cifre elevate? Con il ripetitore di Xiaomi, aumenti la copertura e navighi molto meglio. Con gli sconti Gshopper del momento, puoi averlo a 8,99€ con spedizioni assolutamente gratis, seppur non rapide: devi solo applicare il codice sconto “A0363713C7” prima di effettuare il pagamento.

Xiaomi: ripetitore WiFi in super offerta

Un dispositivo che esteticamente non passa di certo inosservato: bello ed elegante, potrai posizionarlo ovunque tu lo ritenga più consono, al fine di creare un supporto per permettere alla tua rete WiFi di rimbalzare e ottenere un boost. Tutto quello che ti serve per l’installazione è una una presa elettrica.

Oltre a potenziare, puoi sfruttare un ripetitore WiFi anche per allungare il raggio di copertura della rete: abbinane due (o anche di più, in base alle tue esigenze) per portare Internet dove solitamente non riesci.

Per avere subito l’ottimo ripetitore WiFi di Xiaomi a prezzo eccellente, devi solo mettere il prodotto nel carrello e – prima di pagare – inserire il codice sconto “A0363713C7”. In questo modo, pagherai appena 8,99€.

Le spedizioni, seppure non rapide, sono assolutamente gratuite. Non perdere i migliori sconti e le migliori offerte: le trovi tutte sul canale Telegram ufficiale di Telefonino.net.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.

Home