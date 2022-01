Xiaomi: 5 gadget UTILI mai più senza (da 4,99€ a 19,99€)

Ti piace Xiaomi? Sai che l’ecosistema è costellato di una marea prodotti che probabilmente non conosci, ma che dovresti scoprire subito? Gadget utili, di qualità e – soprattutto – super economici. Ne ho scelti 5: li trovi tutti su Amazon a partire da 4,99€ e fino a 19,99€. Su ogni prodotto, le spedizioni sono assolutamente gratuite.

Xiaomi: 5 gadget mai più senza a prezzo super

I gadget che ho scelto di raccontarti non sono solo belli e di qualità, ma anche utili nel quotidiano. Dai un’occhiata e scegli il tuo preferito: è il momento di togliersi uno sfizio a prezzo bassissimo. Non tutti i device riportano il logo Xiaomi perché sono realizzati da micro brand e appartengono all’ecosistema.

Il primo gadget è l’ormai popolarissimo tagliaunghie in acciaio inox. Preciso e realizzato con materiali antiruggine, arriva a casa dotato di custodia e puoi sfruttarlo per ottenere una manicure perfetta in poche mosse. C’è addirittura una limetta integrata. Lo prendi a 4,99€.

Il secondo dispositivo è bellissimo da mostrare, ma sopratutto l’ideale per tenere sotto controllo in modo preciso la temperatura e il livello di umidità ambientali. Questo termometro igrometro è dotato di sensori di precisione, in grado di aggiornare a tempo reale i dati visualizzati sul display ad alta visibilità. Bello e compatto, lo porti a casa a 13,99€.

Il terzo prodotto è perfetto per avere sempre abiti liberi da peli e pelucchi. Questa genialata è in grado di eliminarli, senza tuttavia rischiare di rovinare i capi (come accade con altri prodotti simili). Compatto, leggero e semplice da usare, adesso lo prendi a 16,88€ appena.

Il quarto gadget è la celebre luce da notte, dotata di batteria, così da poterla sollevare e portare in giro mentre ti muovi al buio. Non manca un sensore di movimento, che accende la lampada quando ne rileva uno. La base magnetica è perfetta per appoggiare il dispositivo: puoi metterla su un mobile oppure addirittura appenderla al muro. La porti a casa a 14,90€.

Il quinto è un rasoio elettrico spettacolare, con tripla testina a rotazione indipendente per un perfetto effetto 3D. Grazie alla presenza della batteria integrata, puoi sfruttarlo ovunque senza il vincolo dei cavi. Il potente motore ti permette di effettuare rasature precise in pochissimi minuti. Bello e costruito con materiali di qualità, lo prendi a 19,90€ appena.

Quanti di questi gadget Xiaomi conoscevi? Il numero due è sicuramente il mio preferito! Ricorda: sono tutti su Amazon a prezzo bassissimo e li porti a casa con spedizioni assolutamente gratuite.