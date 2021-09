Xiaomi: 5 gadget che non pensavi esistessero (a partire da 3€)

Impossibile, lo so. Non è possibile tenere traccia di ogni singolo prodotto che Xiaomi riesce a sfornare in collaborazione con micro brand, ai quali dà supporto, permettendo la realizzazione di prodotti innovativi, dal prezzo contenuto. Ci sono chicche però che meritano di essere scoperte, perché costano poco e sono super utili.

Non mi riferisco unicamente a smartphone e smartwatch, quelli ormai li conosciamo bene. Dai un'occhiata alle chicche che ho trovato: resterai stupito. Soprattutto, puoi trovarle tutte in vendita direttamente su Aliexpress a prezzo super concorrenziale, si parte da appena 3€ circa.

Xiaomi: 5 prodotti che non conosci, ma puoi accaparrarti

Il primo, e anche il più economico, è semplice ed efficace. Si tratta di una maschera per riposare gli occhi, perfetta per chi ama dormire al buio più completo e – per qualsiasi motivo – non ha la possibilità di farlo. Super comoda, leggera e trasportabile, è persino dotata di un lato invernale e uno estivo. Tanta cura dei dettagli e un prezzo ridicolo: la porti a casa ad appena 3,41€ con spedizioni gratis.

Il secondo prodotto è utilissimo, sopratutto se esci spesso fuori a cena e capita di bere anche solo un bicchiere di vino. Questo etilometro digitale è semplicissimo da utilizzare, lo usi in qualsiasi momento e sai sei puoi metterti alla guida oppure no. Il prezzo? Ridicolo grazie agli sconti del momento: completa rapidamente l'ordine per averlo a 15€ circa appena, spedizioni super economiche (1,41€).

Il terzo dispositivo è un po' particolare, ma molto utile. Questo dispositivo è un validissimo sterilizzatore UVC per il water. Lo inserisci sulla copertura del sanitario e – quando lo chiudi – la parte interna verrà sterilizzata grazie a un profondo trattamento germicida. Utile, e interessante, noterai immediatamente anche la sparizione di cattivi odori. Il prezzo? Bassissimo: lo porti a casa a 13€ circa appena con spedizioni si appena 2€.

Il quarto gadget, decisamente interessante, è un bollitore portatile. Sembra un grazioso termos, costa come un termos, ma è molto di più. Infatti, piccolo e compatto, lo colleghi alla corrente elettrica e immediatamente il liquido interno viene scaldato. Basterà premere un pulsante. Questo gioiellino lo porti a casa a 18€ circa appena con spedizioni assolutamente gratis.

Il quinto prodotto che sicuramente non hai mai visto è questo eccezionale paio di guanti, pronto a proteggerti dal freddo senza rendere impossibile l'uso dello smartphone, anzi. Infatti, è progettato appositamente allo scopo. Super impermeabile e realizzato con materiali di qualità, il paio lo porti a casa a 10€ circa (scegli la taglia) con spedizioni super economiche (2€ circa appena).

Hai visto quanto prodotti Xiaomi non conosci ancora? E ce ne sono tantissimi altri. Il bello è che li trovi tutti a gran prezzo su Aliexpress. Scegli il tuo preferito, uno sfizio come questo ti costa pochissimo.