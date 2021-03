Un interessante smartwatch dell’ecosistema di Xiaomi. Si tratta di IMILab KW66 ed ora puoi averlo a prezzo eccezionale. Spuntando il coupon in pagina, su Amazon lo paghi 37,79€ appena con spedizioni rapide e gratuite.

Si tratta di una delle occasioni che puoi trovare sul canale Telegram ufficiale di Telefonino.net (puoi iscriverti gratis a questo indirizzo).

Xiaomi: ottimo smartwatch in super sconto

Un ampio display da 1,28″ per tenere sotto controllo tutte le attività, incluse le notifiche ricevute sullo smartphone al quale lo avrai collegato in Bluetooth.

Un wearable dotato di design sobrio ed elegante, che puoi abbinare facilmente a qualsiasi outfit. Sarà il tuo perfetto alleato per l’attività fisica, ma anche di un buon compagno per la salute. Non manca infatti il sensore per il battito cardiaco.

Dotato di lunga autonomia energetica, si tratta decisamente di uno smartwatch decisamente interessante. Per avere subito questo wearable dell’ecosistema di prodotti Xiaomi, tutto quello che devi fare è collegarti a questo indirizzo e – prima di mettere il prodotto nel carrello – spuntare il coupon sconto.

Le spedizioni sono assolutamente rapide e gratuite, garantite dai servizi Amazon Prime.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.

Smartwatch