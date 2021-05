Stando a quanto si legge in rete in queste ore, sembra che Xiaomi abbia appena venduto oltre 3 milioni di unità dei suoi flagship 2021 in tutto il mondo: stiamo parlando del Mi 11, Mi 11 Pro e Mi 11 Ultra.

Xiaomi Mi 11 Series: un successo senza precedenti

Una notizia incoraggiante proveniente dal produttore cinese di smartphone Xiaomi è che ha venduto oltre 3 milioni di unità facenti parte di soli tre prodotti nella sua linea di smartphone Mi 11 a livello globale. L'azienda afferma che il trio di Mi 11, Mi 11 Pro e Mi 11 Ultra rappresentava una parte sostanziale della sua quota di mercato in Cina. I dati di vendita combinati sono stati estratti da fonti esterne e da rivenditori di terze parti e si riferiscono ai primi quattro mesi dell'anno (da gennaio ad aprile 2021). La compagnia non ha rivelato quante unità di ciascuno dei tre modelli sono state vendute.

Xiaomi continua a registrare successi dopo successi nel mercato tecnologico cinese, con molti prodotti di fascia alta e ad alte prestazioni regolarmente presentati, insieme a un'impressionante supporto post-vendita. L'OEM cinese sta inoltre perseguendo in modo aggressivo l'espansione in diversi mercati al di fuori della Cina, facendo incursioni sostanziali in mercati precedentemente inesplorati in Europa e nel resto del mondo.

Il Mi Store di Xiaomi in diverse parti del mondo offre un'esperienza cliente eccezionale per gli utenti. Le mosse di espansione stanno già dando ottimi risultati, con un aumento esponenziale delle vendite conclamato in diversi Paesi.

Mentre il Mi 11 è in vendita da gennaio, il duo di Mi 11 Pro e Mi 11 Ultra è stato lanciato a marzo; parliamo di telefoni ricchi di diverse funzionalità impressionanti. Il punto forte dell'Ultra è la potente configurazione della fotocamera di cui dispone. I modelli sono tutti alimentati dal chipset Snapdragon 888 di Qualcomm e hanno il supporto alle reti 5G. Sono inoltre dotati di ottime prestazioni della batteria e capacità di ricarica rapida, tra le altre caratteristiche.

Naturalmente, la gamma Xiaomi Mi 11 è composta da diversi altri modelli che, se presi in considerazione, sono destinati ad aumentare i numeri di vendita.

