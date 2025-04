Xiaomi 15S Pro è in arrivo con una valida alternativa alla connettività Bluetooth

Xiaomi 15S Pro si prepara a fare il suo ingresso nel mercato degli smartphone con una caratteristica che potrebbe distinguerlo dalla concorrenza: la tecnologia Ultra Wideband (UWB).

Questa funzionalità, già utilizzata sul modello Xiaomi Mix 4 di cinque anni fa, sembra essere pronta per un ritorno in grande stile. Le indiscrezioni suggeriscono che il dispositivo supporterà anche la ricarica rapida a 90W, particolarmente utile per chi ha poco tempo a disposizione.

Xiaomi 15S Pro: cosa sappiamo al momento

L’UWB è una tecnologia di comunicazione wireless a corto raggio, che sta diventando sempre più comune nei moderni smartphone, come il prossimo Xiaomi 15S Pro. Diversamente dal Bluetooth o dal Wi-Fi, che operano su bande di frequenza più strette, l’UWB sfrutta uno spettro di frequenze molto ampio con bassi livelli energetici, garantendo una precisione millimetrica nella localizzazione e una trasmissione dei dati quasi del tutto priva di interferenze. Questa precisione rende l’UWB ideale per applicazioni avanzate, come le chiavi digitali per auto, in quanto lo smartphone può sbloccare il veicolo solo quando il proprietario è nelle immediate vicinanze.

Un altro vantaggio dell’UWB, che Xiaomi intende ripristinare, è la sua capacità di migliorare la condivisione dei file, permettendo ai dispositivi di rilevare direzione e distanza reciprocamente. Questo non solo rende l’esperienza più intuitiva, ma aumenta anche la sicurezza del trasferimento. Negli ecosistemi smart home, poi, l’UWB può semplificare l’interazione tra smartphone e dispositivi connessi. Ad esempio, avvicinandosi con un telefono dotato di UWB a un altoparlante smart oppure a una TV, si può avviare automaticamente il pairing o il trasferimento di contenuti.

Una simile tecnologia è già presente su diversi top di gamma, come i recenti Google Pixel, gli iPhone a partire dalla serie 11 e alcuni modelli Samsung Galaxy S e Z. Con il suo ritorno su Xiaomi 15S Pro, è probabile che anche per altri flagship si decida di seguire questa strada.