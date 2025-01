Xiaomi 15 Ultra, svelati colori e opzioni di memoria per il mercato globale

Xiaomi 15 Ultra debutterà il mese prossimo, in Cina così come sul mercato globale. Tra le informazioni che ancora non si conoscevano, c’erano anche le opzioni di memoria e di colore che verranno resi disponibili al lancio. Parliamo al passato, perché un nuovo leak li ha appena anticipati entrambi, relativi alla variante globale del dispositivo.

Una sola versione per il mercato globale?

L’indiscrezione proviene da 91Mobiles. Il portale ha anticipato che Xiaomi 15 Ultra verrà lanciato in un’unica versione: 16 GB di RAM e 512 GB di storage. Si parla del modello globale, perché – al contrario – gli utenti cinesi potrebbero avere l’opportunità di scegliere tra diversi tagli e opzioni di RAM e archiviazione.

Vale la pena notare che il predecessore, Xiaomi 14 Ultra, era disponibile con la stessa configurazione nei mercati mondiali, quindi l’anticipazione trova radici nel passato dell’azienda. Si parla di RAM LPDDR5X e storage flash UFS 4.0.

Per quanto riguarda la gamma cromatica, il nuovo dispositivo di punta dell’azienda potrebbe essere disponibile in tre colori, a livello globale: nero, argento e bianco. Un’opzione in più rispetto a Xiaomi 14 Ultra, che era stato reso disponibile solamente in bianco e nero con scocca posteriore in pelle vegana.

Cosa sappiamo di Xiaomi 15 Ultra

Di Xiaomi 15 Ultra conosciamo già qualche, non ancora ufficializzata, informazione relativa alle specifiche del dispositivo. Sarà alimentato da processore Snapdragon 8 Elite e offrirà ampio display LTPO AMOLED piatto, con frequenza di aggiornamento adattiva fino a 120 Hz.

Il nuovo flagship Xiaomi potrebbe avere una batteria enorme da ben 6.000 mAh, supportata da ricarica cablata da 90 W e wireless da 50 W. Interessante la configurazione della fotocamera: quattro sensori con obiettivi Leica, uno principale da 50 Megapixel da 1 pollice, affiancato da un teleobiettivo periscopico da 200 Megapixel.

Le altre due fotocamere dovrebbero essere un teleobiettivo e un ultra grandangolo, entrambe da 50 Megapixel. Recentemente è emersa anche un’immagine reale del dispositivo, che ha alzato le aspettative degli utenti sul nuovo flagship di casa Xiaomi, in arrivo a febbraio 2025.