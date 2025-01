Xiaomi 15 Ultra è vicinissimo: a febbraio in Cina, a marzo il debutto mondiale?

Xiaomi 15 Ultra sarebbe vicinissimo: l’evento di lancio, relativo al mercato cinese, è stato appena confermato per febbraio dal presidente e direttore generale della divisione smartphone di Xiaomi, Lu Weibing. Il debutto globale potrebbe arrivare poco dopo, a marzo.

A dire il vero, quella di Weibing si tratta di una mezza conferma: il presidente non ha espressamente indicato febbraio, ma ha spiegato che il nuovo flagship verrà lanciato poco dopo il Chinese Spring Festival, ovvero il Capodanno cinese, che inizia a gennaio. Appare perciò scontato che il mese “clou” sia proprio il successivo, febbraio, confermando tra l’altro un precedente rumor.

Xiaomi 15 Ultra: debutto mondiale e specifiche

E la versione globale? Alcune indiscrezioni dicono che potrebbe essere lanciata all’interno del Mobile World Congress (MWC) di Barcellona, in programma dal 3 al 6 marzo. In quell’occasione potrebbero essere annunciati anche Xiaomi 15 e Xiaomi 15 Pro, già rilasciati in Cina qualche mese fa.

Il dirigente di Xiaomi non ha condiviso ulteriori dettagli, ma in merito alle specifiche sappiamo già cosa aspettarci. Xiaomi 15 Ultra sarà alimentato da Snapdragon 8 Elite, il più recente processore firmato Qualcomm, proprio come il modello base e quello Pro.

Lo smartphone potrebbe montare un modulo fotocamera circolare sul retro con quattro sensori: uno principale da 50 megapixel, un teleobiettivo da 50 megapixel (zoom ottico x3), un teleobiettivo periscopico da 200 megapixel e un ultrawide da 50 megapixel.

Frontalmente, potremmo trovarci davanti a un display micro quad-curved, al di sotto del quale sarà posizionato uno scanner per impronte digitali a ultrasuoni. Si vocifera, inoltre, che il dispositivo avrà una batteria da 6.000 mAh al silicio-carbonio, supporterà ricarica cablata da 90 W e wireless da 50 W, insieme all’opzione di ricarica wireless inversa.