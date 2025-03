Xiaomi 15 Ultra è imperdibile con l'offerta lancio di Amazon: -200€ e Watch S4 in regalo

Lo Xiaomi 15 Ultra è protagonista di un’ottima offerta lancio su Amazon: il cameraphone della casa cinese è acquistabile con un prezzo scontato di 1.299 euro grazie a uno sconto di 100 euro riservato agli utenti Amazon Prime (basta attivare la prova gratuita per ottenerlo) e al codice XIAOMI100, che garantisce un ulteriore sconto di 100 euro, da aggiungere al momento del pagamento, nel campo “Aggiungi un buono regalo, un codice promozionale o un voucher“.

La promo, inoltre, include due accessori in regalo: chi acquista lo Xiaomi 15 Ultra riceverà in regalo lo smartwatch Xiaomi Watch S4 oltre al Photography Kit (con batteria aggiuntiva di 2.000 mAh e funzione di power bank). C’è anche una supervalutazione di 150 euro sul Trade-In gestibile direttamente su Amazon (i dettagli sono disponibili nella pagina del prodotto). Per accedere all’offerta basta premere sul box qui di sotto. La consegna è prevista in pochi giorni anche se la data indicata quella del 24 marzo (tale data si riferisce al Photography Kit che sarà l’ultimo accessorio ad essere consegnato).

Xiaomi 15 Ultra: la scheda tecnica

La scheda tecnica del cameraphone di Xiaomi comprende il SoC Qualcomm Snapdragon 8 Elite che viene supportato da 16 GB di RAM e 512 GB di storage oltre che da una batteria da 5.410 mAh, con supporto alla ricarica rapida da 90 W e alla ricarica wireless da 80 W. C’è spazio anche per un display LTPO AMOLED da 6,73 pollici con risoluzione Full HD+ e refresh rate di 120 Hz.

Il cameraphone include quattro fotocamere posteriori con sensore principale da 50 Megapixel, sensore teleobiettivo da 50 Megapixel, con zoom ottico 3x, sensore teleobiettivo periscopico da 200 Megapixel, con zoom ottico 4,3x, e sensore ultra-grandangolare da 50 Megapixel. Il comparto fotografico si completa con una fotocamera anteriore da 32 Megapixel.

Per accedere all’offerta lancio in corso su Amazon basta seguire il link qui di sotto.