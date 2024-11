Xiaomi 15 Pro batte S24 Ultra ed iPhone 16 Pro Max: campione di durata

Il canale YouTube TechDroider ha recentemente messo a confronto la durata della batteria di alcuni tra i migliori smartphone attualmente sul mercato, vale a dire Xiaomi 15 Pro, Google Pixel 9 Pro XL, Samsung Galaxy S24 Ultra, OnePlus 12 ed iPhone 16 Pro Max.

A conquistare la vittoria è stato Xiaomi 15 Pro, che si è distinto non solo per la durata della batteria ma anche per il controllo della temperatura, dimostrando un equilibrio eccellente tra prestazioni e gestione energetica.

Xiaomi 15 Pro: la batteria non teme confronti

Xiaomi 15 Pro ha dominato grazie alla sua batteria da 6100 mAh ed al processore Snapdragon 8 Elite, ottimizzato per il risparmio energetico. Questi elementi hanno permesso al dispositivo di raggiungere una durata record di 12 ore e 23 minuti. Nonostante l’utilizzo intenso, lo smartphone Xiaomi ha mantenuto una temperatura massima di 43,8°C, evitando i problemi di surriscaldamento che hanno afflitto altri modelli coinvolti nel test.

Al contrario, Google Pixel 9 Pro XL è stato il primo ad esaurire la batteria, dopo 9 ore e 59 minuti, con un picco di temperatura di 42,4°C. Samsung Galaxy S24 Ultra ha mostrato difficoltà simili, spegnendosi dopo 10 ore e 23 minuti, raggiungendo oltretutto una preoccupante temperatura di 50,4°C. OnePlus 12 ha resistito per 10 ore e 46 minuti, con una temperatura massima di 43,6°C. Più promettente è stato l’iPhone 16 Pro Max, che ha raggiunto il secondo posto con 11 ore e 16 minuti di autonomia, ma con un picco di 50°C.

Xiaomi 15 Pro non solo ha superato la concorrenza in termini di autonomia ma ha anche fissato nuovi standard per la gestione del calore e per l’efficienza energetica.