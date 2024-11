Xiaomi 15, la versione globale è meno potente di quella cinese?

Una voce FCC per quello che, probabilmente, è Xiaomi 15 fornisce maggiori informazioni su cosa aspettarci dal prossimo lancio globale del flagship cinese. Rilasciato il mese scorso in Cina, Xiaomi 15 è un potente fiore all’occhiello il cui rilascio sul mercato mondiale potrebbe sacrificare due componenti chiave: RAM e spazio di archiviazione.

Da 16 a 12 GB di RAM

La versione cinese di Xiaomi 15, infatti, offre un’opzione fino a 16 GB di RAM insieme a 1 TB di memoria interna. Tuttavia, la voce FCC relativa al flagship indica per la versione globale tre sole opzioni: 12 GB di RAM, con 256 GB oppure 512 GB di storage.

Non sarà presente, sempre secondo la FCC, nemmeno uno slot per schede microSD per cui lo spazio di archiviazione non potrebbe essere esteso in nessun caso. Modifiche a RAM e storage a parte, lo smartphone ha tutte le carte in regola per dimostrare di essere un dispositivo molto potente.

Tra i punti di forza, segnaliamo: l’ultimo (e performante) chipset Snapdragon 8 Elite, schermo OLED LTPO da 120 Hz con luminosità massima fino a 3200 nit, ricarica cablata da 90 W e wireless da 50 W. Tutto questo per 620 dollari (587 euro circa), un prezzo che rende Xiaomi 15 un prodotto davvero competitivo sul mercato.

Una data di rilascio globale non è stata ancora annunciata, anche se probabilmente è da collocarsi all’inizio del prossimo anno, insieme alla gamma Samsung Galaxy S25.