Xiaomi 14T Pro (12/512GB) crolla su eBay e ora RISPARMI 315€

Hai deciso di acquistare uno smartphone top di gamma per non fare assolutamente rinunce ma non vuoi spendere ovviamente un capitale? Allora dai un’occhiata questa offerta pazzesca. Se vai subito su eBay puoi mettere nel tuo carrello Xiaomi 14T Pro a soli 584,90 euro, invece che 899,90 euro.

Il prezzo di listino non viene segnalato su eBay ma lo puoi vedere tranquillamente sul sito ufficiale di Xiaomi ed è poi quello che ti ho scritto sopra. Quindi sul prezzo originale avrai uno sconto folle di 315 euro. Ma non è finita qui. Se preferisci infatti potrai dilazionare il pagamento in 3 comode rate da 194,97 euro senza interessi con Klarna.

Xiaomi 14T Pro: il top di gamma che costa molto meno

Siamo ormai abituati ai dispositivi Xiaomi che regalano ottime performance a prezzi molto bassi e Xiaomi 14T Pro non fa eccezione. Siamo di fronte uno smartphone veramente eccellente a un prezzo regalato. Ha un bellissimo display AMOLED da 6,67 pollici con una frequenza di aggiornamento da 144 Hz ed è dotato di intelligenza artificiale. Inoltre gode della resistenza all’acqua e alla polvere certificata IP68, pesa 209 grammi circa e ha uno spessore di 8,39 mm.

Monta il potente processore MediaTek Dimensity 9300+ e viene supportato in questa versione da ben 12 GB di RAM che spingono fortemente sull’acceleratore. Come memoria interna troverai 512 GB che sono praticamente inesauribili. Possiede una straordinaria fotocamera professionale Leica con sensore principale da 50 MP, teleobiettivo e grandangolare. Gode di una super batteria da 5000 mAh con ricarica rapidissima da 120 W che lo riporta al 100% in pochissimo tempo.

Ci sarebbero tante altre cose da menzionare ma il tempo scorre e le unità disponibili potrebbero sparire da un momento all’altro. Quindi fiondati su eBay e acquista il tuo Xiaomi 14T Pro a soli 584,90 euro, invece che 899,90 euro. Concludi subito l’ordine e lo riceverai comodamente a casa tua in appena 3 giorni senza pagare la spedizione.