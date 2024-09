Xiaomi 14T e 14T Pro sono ufficiali: fotocamere Leica e funzioni AI con Gemini

Xiaomi ha lanciato i suoi nuovi smartphone Xiaomi 14T e Xiaomi 14T Pro, questi modelli condividono una serie di caratteristiche avanzate, come display AMOLED di alta qualità e fotocamere co-ingegnerizzate con Leica, ma differiscono in alcuni aspetti chiave, tra cui il processore, la velocità di ricarica e alcune funzionalità fotografiche. Scopriamo nel dettaglio cosa offrono i due nuovi smartphone Xiaomi.

Xiaomi 14T e Xiaomi 14T Pro: poche differenze

I nuovi 14T e 14T Pro hanno un design praticamente sovrapponibile, con forme squadrate e un frame laterale piatto e spigoloso. Entrambi i modelli condividono un modulo fotografico posteriore dalle dimensioni piuttosto generose, ospitando 4 elementi circolati per 3 ottiche e il flash LED.

I dispositivi sono costruiti con un telaio in lega di alluminio e offrono quattro opzioni di colore: Titan Gray, Titan Blue, Titan Black e Lemon Green. La versione Lemon Green utilizza materiali vegani bio-based, con una combinazione di fibre di limone e PET riciclato, rendendo lo smartphone non solo elegante ma anche eco-sostenibile. Il modello Pro presenta un design con retro curvo 3D per una presa più confortevole. Entrambi i modelli sono certificati IP68, offrendo protezione contro polvere e acqua, perfetti per affrontare gli imprevisti quotidiani senza preoccupazioni.

Immagini

La principale differenza tra i due modelli risiede nel processore: Xiaomi 14T è alimentato dal MediaTek Dimensity 8300-Ultra, mentre il 14T Pro utilizza il più potente MediaTek Dimensity 9300+. Quest’ultimo garantisce prestazioni migliori e maggiore efficienza per le applicazioni AI e il multitasking. Anche la capacità di ricarica varia: Xiaomi 14T supporta una ricarica rapida cablata da 67W, mentre il 14T Pro offre 120W di ricarica cablata e 50W wireless, consentendo di caricare completamente il dispositivo in tempi record. Inoltre, il modello Pro include una fotocamera frontale migliorata e prestazioni fotografiche più avanzate.

Xiaomi 14T: Specifiche tecniche

Display : AMOLED CrystalRes da 6,67 pollici con risoluzione 1.5K (2712 x 1220), supporto HDR10+ e Dolby Vision, e frequenza di aggiornamento fino a 144Hz.

: AMOLED CrystalRes da 6,67 pollici con risoluzione 1.5K (2712 x 1220), supporto HDR10+ e Dolby Vision, e frequenza di aggiornamento fino a 144Hz. Processore : MediaTek Dimensity 8300-Ultra.

: MediaTek Dimensity 8300-Ultra. RAM e Memoria : Fino a 12GB di RAM LPDDR5X e fino a 512GB di memoria interna UFS 4.0.

: Fino a 12GB di RAM LPDDR5X e fino a 512GB di memoria interna UFS 4.0. Batteria : 5000mAh con ricarica rapida da 67W.

: 5000mAh con ricarica rapida da 67W. Fotocamere : Tripla fotocamera Leica con sensore principale da 50MP (23mm, f/1.7), teleobiettivo da 50MP (50mm, f/1.9) e ultra grandangolare da 12MP (15mm, f/2.2).

: Tripla fotocamera Leica con sensore principale da 50MP (23mm, f/1.7), teleobiettivo da 50MP (50mm, f/1.9) e ultra grandangolare da 12MP (15mm, f/2.2). Sistema operativo: Xiaomi HyperOS con funzioni AI avanzate e integrazione con Google Gemini.

Xiaomi 14T Pro: Specifiche tecniche

Display : AMOLED CrystalRes da 6,67 pollici con risoluzione 1.5K (2712 x 1220), supporto HDR10+ e Dolby Vision, con una frequenza di aggiornamento di 144Hz.

: AMOLED CrystalRes da 6,67 pollici con risoluzione 1.5K (2712 x 1220), supporto HDR10+ e Dolby Vision, con una frequenza di aggiornamento di 144Hz. Processore : MediaTek Dimensity 9300+, con prestazioni AI migliorate.

: MediaTek Dimensity 9300+, con prestazioni AI migliorate. RAM e Memoria : Fino a 12GB di RAM LPDDR5X e fino a 1TB di memoria interna UFS 4.0.

: Fino a 12GB di RAM LPDDR5X e fino a 1TB di memoria interna UFS 4.0. Batteria : 5000mAh con ricarica rapida cablata da 120W e wireless da 50W.

: 5000mAh con ricarica rapida cablata da 120W e wireless da 50W. Fotocamere : Sistema Leica Vario-Summilux con fotocamera principale da 50MP (23mm, f/1.6), teleobiettivo da 50MP (60mm, f/2.0) e ultra grandangolare da 12MP (15mm, f/2.2). Fotocamera frontale da 32MP (25mm, f/2.0).

: Sistema Leica Vario-Summilux con fotocamera principale da 50MP (23mm, f/1.6), teleobiettivo da 50MP (60mm, f/2.0) e ultra grandangolare da 12MP (15mm, f/2.2). Fotocamera frontale da 32MP (25mm, f/2.0). Sistema operativo: Xiaomi HyperOS con capacità AI potenziate e Google Gemini integrato.

Fotocamere Leica Summilux

La serie Xiaomi 14T introduce un comparto fotografico co-ingegnerizzato con Leica, concepito per offrire una qualità fotografica di livello professionale. Xiaomi 14T Pro è dotato di un sistema a tripla fotocamera con cinque lunghezze focali, coprendo da 15mm a 120mm. La fotocamera principale da 50MP, con un’apertura f/1.6 e il sensore Light Fusion 900, cattura il 32% di luce in più rispetto alla generazione precedente, garantendo immagini dettagliate e colori vibranti anche in condizioni di scarsa luminosità. La tecnologia Dual Native ISO Fusion Max e un’elevata gamma dinamica di 13.57EV migliorano la qualità delle immagini, anche nelle scene più complesse.

Xiaomi 14T, invece, utilizza un sensore Sony IMX906 con una fotocamera principale da 50MP e un’apertura f/1.7, offrendo prestazioni eccellenti in ambienti con poca luce e garantendo scatti nitidi e vivaci in qualsiasi condizione. Entrambi i dispositivi supportano l’UltraHDR per un’esperienza HDR migliorata e la modalità Master Portrait, che permette di catturare ritratti con maggiore profondità e un naturale effetto bokeh.

Funzioni come il Master Portrait e il MasterCinema permettono di scattare foto e girare video con effetti bokeh naturali e una qualità cinematografica. Il modello Pro supporta anche la registrazione video in 8K a 30 fps, offrendo un controllo totale sulla produzione video.

Intelligenza Artificiale con Google Gemini

Xiaomi 14T e 14T Pro integrano potenti funzionalità AI, che migliorano la produttività e la creatività quotidiana. Le funzionalità AI coprono diversi ambiti, dalla ricerca vocale alla gestione di testo, immagini e video, potenziando l’efficienza e offrendo un’interazione intuitiva. Con la collaborazione di Google, Xiaomi introduce Circle to Search, permettendo di cercare qualsiasi contenuto visibile sullo schermo semplicemente disegnando un cerchio attorno ad esso, senza dover cambiare app.

L’app Google Gemini offre assistenza per attività di scrittura, apprendimento e pianificazione, mentre strumenti come AI Interpreter, AI Notes e AI Recorder migliorano la comunicazione multilingue, la trascrizione vocale e la creazione di contenuti. Funzionalità come AI Image Editing e AI Eraser Pro permettono di modificare e perfezionare immagini in modo intelligente, mentre AI Film semplifica la creazione di video con riconoscimento avanzato delle scene e suggerimenti per la composizione, rendendo l’esperienza di utilizzo completa e altamente personalizzata.

Prezzi e bundle di lancio

I nuovi Xiaomi 14T e 14T Pro sono disponibili a partire da oggi 26 settembre su mi.com, Amazon e presso i principali operatori telefonici e negozi di elettronica di consumo. Di seguito prezzi e varianti di memoria:

Xiaomi 14T 12GB+256GB a 649,90€

Xiaomi 14T 12GB+512GB a 699,90€

In occasione del lancio globale della nuova serie di dispositivi, Xiaomi 14T e 14T Pro sono disponibili in bundle con Redmi Pad Pro 6GB+128GB e un set caricabatterie 120W/67W. Visita il sito ufficiale per maggiori informazioni sui bundle disponibili.