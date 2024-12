Xiaomi 14T: a questo prezzo è il re della fascia media su Amazon

Lo Xiaomi 14T è sempre più interessante e si conferma uno dei modelli di riferimento della fascia media del mercato, rappresentando oggi una concreta alternativa ai ben più costosi top di gamma, senza reali compromessi. Con la nuova offerta Amazon in corso in questo momento è possibile acquistare lo smartphone con un prezzo scontato di 469 euro invece di 649 euro. Il modello in questione è venduto e spedito da Amazon ed è acquistabile tramite il box qui di sotto.

Xiaomi 14T: è il mid-range più completo

Lo Xiaomi 14T è uno degli smartphone più completi sul mercato, nella fascia media. Tra le specifiche troviamo un display AMOLED da 6,67 pollici di diagonale, con risoluzione Full HD+ e refresh rate di 120 Hz. A gestire il funzionamento del dispositivo c’è il SoC MediaTek Dimensity 8300 Ultra, una garanzia assoluta in termini di prestazioni elevate, sia lato CPU che lato GPU.

Ci sono, inoltre, 12 GB di memoria RAM e 256 GB di storage UFS 4.0. Lo smartphone è dotato di una batteria da 5.000 mAh con ricarica rapida da 67 W. Da segnalare anche un ottimo comparto fotografico che rende lo Xiaomi 14T un vero e proprio cameraphone di fascia media.

Ci sono tre fotocamere posteriori, con un sensore principale da 50 Megapixel, un sensore teleobiettivo da 50 Megapixel con zoom ottico 2x e un sensore ultra-grandangolare da 12 Megapixel. La fotocamera anteriore è da 32 Megapixel. Il sistema operativo è Android 14 con HyperOS. Lo smartphone è certificato IP68 ed è dotato del supporto Dual SIM, anche con eSIM.

Con l’offerta Amazon in corso oggi, lo Xiaomi 14T è disponibile al prezzo scontato di 469 euro.