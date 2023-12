Xiaomi 14 Ultra sarà un cameraphone senza eguali

Xiaomi 14 Ultra sarà un cameraphone pazzesco con quattro sensori di punta ad apertura variabile molto ampia. Quello principale sarà, ovviamente, da 50 Megapixel e le altre lenti saranno incredibili sotto tutti i punti di vista.

Andiamo con ordine: sappiamo che, proprio di recente, l’OEM cinese numero uno al mondo ha presentato i nuovi terminali next-gen, Xiaomi 14 e 14 Pro. Stando a quanto rivelato da un rapporto appena pubblicato sui social, pare che la compagnia voglia rilasciare un altro device premium dalle caratteristiche tecniche esagerate e dal comparto foto/video senza eguali. Si chiamerà, probabilmente, Xiaomi 14 Ultra. A riportare l’indiscrezione ci ha pensato il tipster Digital Chat Station con un post su Weibo.

Xiaomi 14 Ultra: cosa sappiamo ad oggi?

L’insider DGS ha ribadito che Xiaomi 14 Ultra sarà dotato di quattro fotocamere da 50 Megapixel, mentre il sensore principale disporrà dell’apertura variabile compresa fra f/1.6 e f/4.0. Ovviamente si tratterebbe di un upgrade significativo rispetto all’iterazione precedente (Xiaomi 13 Ultra) che aveva una doppia apertura da f/1.9 a f/4.0.

A cosa serve tutto ciò? Semplicissimo: un’apertura generosa assicura all’ottica di catturare più luce e questo significa, per farla breve, che ci saranno foto e video migliori anche al buio o in condizioni di luce avversa. Dulcis in fundo, le lunghezze focali native saranno 0,5x, 1x, 3,2x e 5x e ci sarà un inedito sensore Sony LYT-900, il chip di punta della serie Lytia del costruttore nipponico.

A livello software vedremo un meccanismo che permetterà all’obiettivo di cambiare durante la registrazione a seconda della quantità di luce che entra. Vedremo delle clip prive di rumore? Staremo a vedere; ciò che possiamo solo ipotizzare è che questo sarà un prodotto veramente esclusivo, destinato agli amanti della street photography. Quando verrà annunciato? Si dice che il debutto sia previsto (su scala globale) intorno ad aprile 2024.

