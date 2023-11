Xiaomi 14 e 14 Pro: un successo senza eguali, SOLD OUT in quattro ore

Da pochissimi giorni l’OEM cinese numero uno al mondo ha svelato le nuove proposte di fascia alta per il mercato cinese: Xiaomi 14 e 14 Pro sono stati presentati ufficialmente. L’azienda ha aperto le vendite poco dopo l’annuncio e ha registrato il “sold out” dopo sole quattro ore. Il 31 ottobre infatti ha dato il “via” allo shopping e i terminali si sono rivelati un successo incredibile. Ovviamente, come detto, si tratta di una prima distribuzione asiatica, visto che nel resto del mondo verranno commercializzati nel corso della prossima primavera.

Xiaomi 14: i dati sulle vendite

Ricordiamo che la compagnia cinese ha presentato i telefoni pochi giorni or sono; questi sono i primi smartphone al mondo alimentati dal processore Snapdragon 8 Gen 3 di Qualcomm. Secondo quanto si vede dai due poster pubblicati su Weibo, la compagnia asiatica ha battuto il record dell’anno scorso per “le vendite del Day One” su tute le principali piattaforme di e-commerce cinesi: TMall, Jingdong Mall, Douyin e Kuaishou, e non solo.

Il marchio ha poi dichiarato che questa serie ha raggiunto un notevole successo in terra natale; il VP di Xiaomi China ha dichiarato che il negozio online ha fatto fatica a contenere le migliaia di richieste per i terminali della gamma di punta.

Sono molti i fattori che hanno contribuito alle vendite impressionanti; citiamo il processore Snapdragon 8 Gen 3 di Qualcomm con la nuova architettura, la skin HyperOS basata su Android 14, il nuovo sensore fotografico Hunter 900 coadiuvato dalla tecnologia di Leica e infine i prezzi al lancio, molto competitivi. Si parte infatti da ¥ 3.999 (al cambio circa $ 546) per la variante da 8+256 GB del modello base, fino a salire a ben 6499¥ per l’iterazione Pro in lega di titanio con 16 GB di RAM e 1 TB di storage. Per la distribuzione europea c’è ancora da attendere, invece.

