Xiaomi 14 Ultra in offerta ad un ottimo prezzo: perfetto in tutto

Il Xiaomi 14 Ultra non richiede davvero grosse presentazioni: è semplicemente uno degli smartphone più avanzati del 2024, soprattutto per quanto riguarda la fotografia. Oggi è in offerta su eBay ad un prezzo davvero niente male: usando il codice “PSPRMAY24” te lo porti a casa per 1044€.

Equipaggiato con un display AMOLED da 6,73 pollici, questo dispositivo offre una risoluzione di 3200 x 1440 pixel e una frequenza di aggiornamento variabile da 1 a 120 Hz, garantendo immagini nitide e colori vivaci. L’uso della tecnologia LTPO permette di ridurre il consumo energetico durante la visualizzazione di contenuti statici.

Il comparto fotografico è allo stato dell’arte. E’ equipaggiato con una fotocamera principale da 50 MP con apertura variabile f/1.6-4.0, una fotocamera teleobiettivo da 120 mm con apertura f/2.5 e stabilizzazione ottica, e una fotocamera ultra-wide da 122°, questo smartphone è progettato per soddisfare anche i fotografi più esigenti. La collaborazione con Leica per l’elaborazione delle immagini assicura una qualità eccellente, con modalità di colore Leica Vibrant e Leica Authentic che permettono di scegliere tra immagini più sature o tonalità più naturali​.

Sotto il cofano, il Xiaomi 14 Ultra è alimentato dal processore Snapdragon 8 Gen 3, supportato da 16 GB di RAM e 512 GB di memoria UFS 4.0. Praticamente il massimo della potenza attualmente disponibile su uno smartphone top di gamma. La batteria da 5000 mAh supporta la ricarica rapida a 90W e la ricarica wireless a 80W, garantendo un’ottima autonomia e tempi di ricarica ridotti​.

Insomma, non ci giriamo ulteriormente attorno: è uno smartphone che non fa compromessi sotto nessun aspetto. Se cerchi il meglio del meglio, ti suggeriamo di puntare proprio sul 14 Ultra: acquistalo subito ad un ottimo prezzo!