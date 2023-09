Xiaomi 14 Ultra: il nuovo flagship cinese sarà un cameraphone incredibile

In queste ore apprendiamo che il prossimo flagship Xiaomi 14 Ultra sarà un prodotto sensazionale, potentissimo e soprattutto, con una fotocamera incredibile. Dovrebbe presentare un sensore Sony LYT900 da un pollice, dovrebbe avere uno schermo curvo su tutti i lati e altre features di fascia altissima. Al momento è ancora presto per vederlo in commercio ma si dice che arriverà nel corso del 2024.

Andiamo con ordine: sappiamo che Xiaomi è un’azienda nota per realizzare smartphone premium con una speciale attenzione al comparto fotografico. Gli ultimi top di gamma sono stati incredibili; dispongono tutti della partnership strategica con Leica e hanno, dalla loro, caratteristiche incredibili, processori premium e modalità fotografiche degne di una mirrorless professionale. Un esempio= Citiamo il meraviglioso Xiaomi 13 che costa solo 688,00€ su Amazon, spese di spedizione incluse.

Xiaomi 14 Ultra: tutto quello che sappiamo ad oggi

Giusto per fare un piccolo “remind me”, vi segnaliamo che gli ultimi flagship della serie Ultra di Xiaomi sono veramente incredibili; l’ultimo arrivato, Xiaomi 13 Ultra, dispone di un sensore fotografico da 1 pollice e si dice che per il futuro la compagnia continuerà ad adoperare questa tecnologia per le ammiraglie next-gen. Grazie ad un affidabile leakster poi, apprendiamo che il terminale sarà un cameraphone dotato di un sensore Sony LYT900 da un pollice; si dice che sarà la versione ottimizzata dell’ottimo IMX989 che abbiamo conosciuto su Xiaomi 13 Ultra, 12S Ultra e 13 Pro. Unitamente a questa lente troveremo altri tre obiettivi: due zoom 3X e 5X e un altro invece, sarà un ultragrandangolare. La 3X supporterà le foto macro così come abbiamo notato in Xiaomi 13 Pro.

Sotto la scocca dovremmo trovare un processore Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 e lo schermo invece, sarà un display con risoluzione 2K curvo su tutti i lati ma la curvatura sarà minima. Dulcis in fundo, ci saranno quattro fotocamere posteriori posizionate in un modulo circolare, proprio come visto in passato. Il dispositivo arriverà nel 2024 ma entro la fine dell’anno conosceremo Xiaomi 14 e 14 Pro.

