Xiaomi 14 Ultra: il cameraphone è in offerta flash su Amazon al nuovo minimo storico

È il momento giusto per acquistare lo Xiaomi 14 Ultra, un modello di riferimento sul mercato per gli utenti alla ricerca di un cameraphone davvero completo. Grazie alla nuova offerta Amazon, infatti, è ora possibile acquistare lo smartphone al prezzo scontato di 999 euro invece di 1.499 euro. Si tratta del nuovo prezzo minimo storico per il modello che viene venduto e spedito da Amazon. Per accedere alla promo basta premere sul box qui di sotto.

Xiaomi 14 Ultra: è il cameraphone da prendere oggi

Grazie a un comparto fotografico completo e di alta qualità, in questo momento, lo Xiaomi 14 Ultra è la soluzione giusta per chi è alla ricerca di un cameraphone in grado di offrire prestazioni elevate.

Tra le specifiche troviamo quattro fotocamere posteriori da 50 Megpaixel, con un sensore principale con apertura variabile, due teleobiettivi, di cui uno periscopico con zoom ottico 5x, e un sensore ultra-grandangolare.

Da segnalare anche il SoC Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 affiancato da 16 GB di RAM e 512 GB di storage e da una batteria da 5.000 mAh, con ricarica rapida da 90 W e ricarica wireless da 80 W. Lo smartphone ha un display LTPO AMOLED ed è certificato IP68.

Con la nuova offerta Amazon è ora possibile acquistare lo Xiaomi 14 Ultra al prezzo scontato di 999 euro. Si tratta del nuovo minimo storico per il modello, che viene venduto e spedito da Amazon. L’acquisto può avvenire tramite il box qui di sotto. La promozione è valida solo per un breve periodo di tempo.