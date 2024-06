Xiaomi 14 Ultra: il cameraphone cala al MINIMO STORICO (-500€)

Lo Xiaomi 14 Ultra è protagonista dell’offerta tech del giorno. In questo momento, infatti, su eBay è possibile acquistare il cameraphone di Xiaomi con un prezzo scontato di 999 euro invece di 1.499 euro. Si tratta di uno sconto di 500 euro che porta lo smartphone al nuovo minimo storico. Da notare, inoltre, che Xiaomi 14 Ultra in offerta in questo momento è disponibile con Garanzia Italia e con possibilità di pagamento in 3 rate senza interessi, tramite PayPal. Per accedere subito allo sconto basta premere sul box qui di sotto.

Xiaomi 14 Ultra: nuovo minimo per il cameraphone

Lo Xiaomi 14 Ultra si candida oggi a diventare il top di gamma da prendere. Tra le specifiche troviamo il SoC Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 che viene affiancato da 16 GB di RAM e 512 GB di storage UFS 4.0 oltre che da una batteria da 5.000 mAh, con ricarica rapida da 5.000 mAh e ricarica wireless da 80 W.

Lo smartphone ha una quadrupla fotocamera posteriore, con un sensore principale da 50 Megapixel, un sensore ultra-grandangolare da 50 Megapixel e due teleobiettivi, di cui uno periscopio, sempre da 50 Megapixe, con possibilità di sfruttare lo zoom ottico fino a 5x. Il sistema operativo è Android 14 con HyperOS.

Con la nuova offerta eBay, lo Xiaomi 14 Ultra è ora disponibile al prezzo scontato di 999 euro, beneficiando di 500 euro di sconto rispetto al prezzo di lancio oltre che della possibilità di acquisto in 3 rate senza interessi con PayPal. Lo smartphone è dotato di Garanzia Italia. Per accedere subito alla promozione basta premere sul box qui di sotto.