Xiaomi 14, prezzo in frantumi: con questo codice sconto è il best buy del giorno

Il Xiaomi 14 5G, attualmente in offerta su eBay a soli 655€ utilizzando il codice sconto “SMARTPHONE24”, è uno smartphone di fascia alta che non richiede davvero grosse presentazioni: è l’ennesima testimonianza di come il produttore cinese sia ormai davvero un passo avanti ai competitor. Prestazioni potenti e un design elegante che ci convince particolarmente: ha davvero tutto ciò di cui hai bisogno.

Dotato di un display LTPO AMOLED da 6,36 pollici con risoluzione 2670 x 1200 pixel e una luminosità di picco fino a 3000 nits in HDR, il dispositivo offre una qualità visiva eccezionale, con colori vividi e alta luminosità anche sotto la luce diretta del sole.

Sotto il cofano, il Xiaomi 14 è alimentato dal processore Snapdragon 8 Gen 3, abbinato a 12GB di RAM e 512GB di memoria interna UFS 4.0, garantendo prestazioni fluide e reattive per tutte le applicazioni e i giochi più esigenti. La batteria da 4610 mAh supporta la ricarica rapida a 90W, consentendo una carica completa in soli 36 minuti, oltre al supporto per la ricarica wireless a 50W.

Il comparto fotografico non conosce rivali. Dispone di una tripla fotocamera posteriore co-ingegnerizzata con Leica, con tre sensori da 50MP: un principale, un ultra grandangolare e un teleobiettivo. Questo setup permette di ottenere scatti nitidi e dettagliati in diverse condizioni di illuminazione, con opzioni di stile Leica per foto più autentiche o vibranti. La fotocamera frontale da 32MP garantisce selfie di alta qualità.

Il Xiaomi 14 viene fornito con il nuovo sistema operativo HyperOS, che migliora l’interfaccia utente e l’integrazione con altri dispositivi dell’ecosistema Xiaomi. Non farti scappare questa offerta: acquista subito il Xiaomi 14 al miglior prezzo possibile!