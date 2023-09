Xiaomi 14: iniziata la produzione di massa, ma quando arriverà?

In queste ore è iniziata ufficialmente la produzione dei nuovi flagship Xiaomi 14 e 14 Pro. I dispositivi arriveranno con un quantitativo di RAM basico da ben 12 GB e nono più da 8 GB, secondo quanto affermano i rumor.

Andiamo con ordine: si dice che la line-up di punta dell’OEM cinese numero uno al mondo arriverà prima del previsto; la compagnia di fatto, potrebbe decidere di svelare le ammiraglie con un mese di anticipo rispetto alla classica roadmap. Si dice che l’uscita nel mercato interno sia prevista fra due mesi, mentre nel resto del mondo dovrebbe arrivare soltanto nel corso della prossima primavera.

Xiaomi 14 e 14 Pro: tutto quello che sappiamo

Di Xiaomi 14 e 14 Pro sentiamo parlare da diverso temo; i terminali saranno smartphone di fascia altissima, come sempre, e saranno dotati di features incredibili. Secondo una fonte attendibile, lo stato di produzione di questi gadget procede bene e presto potremmo vedere i dispositivi nel mercato interno. Unitamente a ciò, scopriamo che saranno i primi terminali al mondo ad essere dotati del processore Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 coadiuvato da 12 GB di RAM (come quantitativo minimo). A riportare questi dati ci ha pensato l’insider del web, Digital Chat Station. Il Pro poi, arriverà in due varianti: una da 512 GB e una da 1 TB.

Per quanto concerne la produzione, l’informatore afferma che quella di Xiaomi 14 è iniziata a fine agosto e, proprio pochi giorni fa, la società cinese ha aumentato il volume degli ordini del 60% in previsto dell’uscita sul mercato entro la fine dell’anno.

Sulle specifiche tecniche aleggia ancora un velo di mistero; si dice solo che non ci saranno device con schermi curvi (entrambi lo avranno “flat”) e le cornici di questi saranno ridotte al minimo. Infine, si dice che il Pro avrà una scocca in titanio come iPhone 15 Pro e 15 Pro Max. Nelle notizie correlate vogliamo segnalarvi che il top di gamma del 2022, Xiaomi 13, costa solo 679,99€ su Amazon, spese di spedizione incluse.

