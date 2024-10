Xiaomi 14: è tempo di saldi, a questo prezzo è un vero affare (-463€)

Xiaomi 14 si conferma, sempre di più, la scelta giusta per tutti gli utenti alla ricerca di uno smartphone compatto in grado di offrire prestazioni al top con un prezzo accessibile. La versione 12/512 GB dello smartphone è ora in offerta al prezzo scontato di 636 euro invece di 1.099 euro, con uno sconto di 463 euro. La promo è accessibile grazie a una nuova offerta eBay e al codice sconto TECHWEEK24, da aggiungere al carrello prima di completare l’ordine. È possibile pagare in 3 rate con PayPal e ci sono 24 mesi di garanzia. Per accedere allo sconto basta premere sul box riportato qui di sotto.

Xiaomi 14: la scheda tecnica di un vero best buy

Lo smartphone di Xiaomi è la scelta giusta per tutti gli utenti alla ricerca di un compatto davvero potente e in grado di garantire prestazioni elevate in tutti i contesti di utilizzo. Si tratta di un modello top di gamma oggi proposto a un prezzo da quasi mid-range.

La scheda tecnica di Xiaomi 14 comprende:

un display OLED da 6,36 pollici con risoluzione Full HD+ e refresh rate di 120 Hz

con risoluzione Full HD+ e refresh rate di 120 Hz il SoC Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3

12 GB di RAM

512 GB di storage

una batteria da 4.610 mAh con ricarica rapida da 90 W e ricarica wireless da 50 W

una tripla fotocamera con tre sensori da 50 Megapixel

il sistema operativo Android 14 con Hyper OS e 4 major update garantiti

Grazie alla nuova offerta eBay e al codice sconto TECHWEEK24 è ora possibile acquistare lo Xiaomi 14 al prezzo scontato di 636 euro, beneficiando di uno sconto di 463 euro rispetto al listino. Per accedere subito all’offerta basta premere sul box qui di sotto.