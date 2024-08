Xiaomi 14 è sempre più un BEST BUY con quest'offerta (-435€)

Lo Xiaomi 14 è lo smartphone da prendere oggi per tutti gli utenti alla ricerca di un modello in grado di garantire tanta potenza anche con dimensioni compatte. Lo smartphone, infatti, è dotato del SoC Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3, una garanzia in termini di performance, a cui abbina un display OLED da 6,36 pollici. Con l‘offerta in corso su eBay è possibile acquistare la versione 12/512 GB dello smartphone al prezzo scontato di 664 euro invece di 1.099 euro, beneficiando così di uno sconto di 435 euro. C’è anche la possibilità di pagare in 3 rate con PayPal. Lo smartphone ha garanzia di 24 mesi.

Xiaomi 14: un best buy compatto

Lo Xiaomi 14 è uno dei migliori smartphone sul mercato ed è, senza dubbio, un best buy assoluto tra i top di gamma con dimensioni compatte. Il dispositivo è dotato di un display OLED da 6,36 pollici con risoluzione Full HD+ e refresh rate di 120 Hz oltre al SoC Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3.

Ci sono anche 12 GB di RAM e 512 GB di storage e una batteria da 4.610 mAh con ricarica rapida da 90 W e ricarica wireless da 50 W. Il sistema operativo è Android 14 con HyperOS e 4 major update garantiti.

Con la nuova offerta eBay è ora possibile acquistare lo Xiaomi 14 con un prezzo scontato di 664 euro e uno sconto di 435 euro. C’è anche la possibilità di pagare in 3 rate senza interessi con PayPal. Lo smartphone ha 24 mesi di garanzia. Per accedere subito all’offerta basta premere sul box riportato qui di sotto.