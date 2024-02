Xiaomi 14 e 14 Ultra su Amazon: Watch 2 Pro GRATIS in PROMO LANCIO

I nuovi Xiaomi 14 e 14 Ultra sbarcano già su Amazon con Watch 2 Pro in omaggio per chi completerà adesso l’ordine o il preordine (dipende dal modello).

Xiaomi 14: Il perfetto equilibrio tra potenza e stile

Un concentrato di potenza e stile. Dotato del processore Snapdragon 8 Gen3 3.3GHz e di una RAM da 12/16GB, questo smartphone ti offre prestazioni straordinarie per gestire senza sforzo le tue attività quotidiane. L’ampio display AMOLED da 6.36” con frequenza di aggiornamento di 120Hz ti regala un’esperienza visiva fluida e coinvolgente, mentre la batteria da 4610mAh garantisce un’autonomia duratura per tutta la giornata. Con una memoria interna da 512GB, avrai spazio sufficiente per conservare tutti i tuoi file, foto e video. Prendilo su insieme allo smartwatch a partire da 1099,90€ invece di oltre 1300€.

Xiaomi 14 Ultra: Il massimo della potenza e dell’innovazione

Se quello che desideri sono prestazioni estreme, Xiaomi 14 Ultra è il dispositivo ideale per te. Dotato del potente processore Snapdragon 8 Gen3 3.3GHz e di una RAM fino a 16GB, questo smartphone è in grado di gestire anche le applicazioni più esigenti senza compromessi. L’ampio display AMOLED da 6.73” con frequenza di aggiornamento di 120Hz ti regala immagini nitide e dettagliate, mentre la batteria da 5000 mAh garantisce un’autonomia eccezionale per un uso prolungato. Con una memoria interna da 512GB, avrai spazio sufficiente per conservare tutto ciò che desideri. Prendilo a 1499,99€ invece di oltre 1700€ con smartwatch completamente gratis (fine preordine: 18 marzo).

Promozione di lancio: Xiaomi Watch 2 Pro GRATIS!

Per festeggiare il lancio di questi straordinari smartphone c’è una promo lancio da non sottovalutare. Acquistando Xiaomi 14 o Xiaomi 14 Ultra su Amazon, riceverai in omaggio il nuovissimo Xiaomi Watch 2 Pro. Questo smartwatch di alta qualità ti offre una serie di funzioni avanzate, tra cui monitoraggio fitness, notifiche intelligenti e molto altro ancora. È il compagno perfetto per completare la tua esperienza tecnologica.

Non perdere l’opportunità di ottenere i nuovi Xiaomi 14 e 14 Ultra su Amazon e approfitta della promozione di lancio:

Xiaomi 14 con omaggio a 1099,90€;

Xiaomi 14 Ultra con omaggio a 1499,90€ (fine preordine: 18 marzo).

Spedizioni veloci e gratuite, a partire dal periodo di preordine (se previsto), per gli abbonati ai servizi Prime.