Xiaomi 13T subito in offerta su Amazon con Redmi Pad SE in regalo (-200€)

Il debutto del nuovo Xiaomi 13T è accompagnato da una nuova offerta Amazon davvero imperdibile. Lo smartphone è ora acquistabile al prezzo di 699 euro. Chi acquista il dispositivo riceverà il tablet Redmi Pad SE in regalo. Per accedere alla promozione, che garantisce 200 euro di sconto, è possibile seguire il link qui di sotto.

Xiaomi 13T è da prendere subito con quest’offerta di Amazon

Il nuovo Xiaomi 13T è uno smartphone di ottima fattura. Il dispositivo è dotato del SoC MediaTek Dimensity 8200 Ultra affiancato da 8 GB di RAM, 256 GB di storage e da una batteria da 5.000 mAh, con supporto alla ricarica rapida da 67 W.

C’è poi una tripla fotocamera posteriore, con un sensore principale da 50 Megapixel, un sensore teleobiettivo da 50 Megapixel con zoom ottico 2x e un sensore ultra-grandangolare da 12 Megapixel. La camera anteriore è da 20 Megapixel.

Abbinato allo smartphone c’è il tablet Redmi Pad SE. Il dispositivo è dotato dello Snapdragon 680, affiancato da 4 GB di memoria RAM e 128 GB di storage oltre che da una batteria da 8.000 mAh. Il display è da 11 pollici, con pannello IPS LCD con risoluzione Full HD.

Con la nuova offerta Amazon è ora possibile acquistare lo Xiaomi 13T al prezzo scontato di 699 euro, ottenendo anche il Redmi Pad SE in regalo. Si tratta di una promozione da cogliere al volo. Per accedere all’offerta basta seguire il link qu idi sotto.

La promozione è valida solo per un breve periodo di tempo. Si tratta, infatti, dell’offerta lancio per lo Xiaomi 13T da cogliere al volo in questo momento su Amazon.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.