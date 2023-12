Xiaomi 13T Pro: sconto PAZZESCO del 12% su Amazon, prendilo ADESSO

Girovagando su Amazon ci siamo imbattuti in una promozione veramente sensazionale; l’ottimo Xiaomi 13T Pro 5G, un prodotto eccellente sotto tutti i punti di vista, oggi viene proposto ad un costo pazzesco. Sarà vostro con 789,99€ al posto di 899,90€, IVA inclusa e spese di spedizione comprese. Capite bene che il risparmio, in questo caso, è altissimo, pari al 12% sul valore originale. Il modello in questione vanta specifiche al top come uno schermo super risoluto con un refresh rate da 144 Hz, ha lenti sviluppate da Leica ed è in colorazione Black. Non di meno, dispone di 12 GB di RAM e di ben 512 GB di memoria interna. Cosa aspettate? A questo prezzo è irripetibile.

Xiaomi 13T Pro: il top da comprare oggi su Amazon

Lo smartphone di Xiaomi è un top di gamma in tutto e per tutto; dispone infatti di una batteria da ben 5000 mAh che si ricarica in un lampo sfruttando la fast charge via cavo HyperCharge da 120W, ma non solo. Ha anche la wireless charging per fornire energia al terminale anche senza l’ausilio dei fili. Lo schermo è un pannello AMOLED CrystalRes FullHD+ da 144 Hz al seguito; i vostri contenuti saranno nitidi e risoluti come non mai. Parliamo poi del processore interno costruito con un nodo architettonico a 4 nanometri: lo Snapdragon 8+ Gen 1 di Qualcomm promette prestazioni esagerate anche nel gaming, oltre che nell’uso quotidiano. Il tutto viene gestito bene da 12 GB di RAM e da 512 GB di memoria interna così avrete tantissimo spazio per archiviare file, foto, video e canzoni, ma anche app di punta. Le lenti sono pazzesche e sono tutte sviluppate da Leica; gli scatti e i video saranno di qualità cinematografica.

Xiaomi 13T Pro viene venduto e spedito da Amazon a soli 789,99€, IVA inclusa e spese di spedizione comprese: correte a prenderlo prima che vada “sold out”. A questa cifra è da comprarlo immediatamente.

