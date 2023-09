Xiaomi 13T Pro e Xiaomi 13T: fino a 100 euro di sconto a carrello da MediaWorld

I nuovi Xiaomi 13T Pro e Xiaomi 13T sono i protagonisti di un’ottima offerta sul sito ufficiale di MediaWorld: 100 euro di sconto per il modello Pro, 80 euro in meno per il modello base. Entrambi gli sconti verranno applicati a carrello in automatico. E in più i due nuovi telefoni di Xiaomi sono in vendita anche a tasso zero. L’offerta è disponibile su questa pagina.

Xiaomi 13T Pro e Xiaomi 13T in super promo sul sito di MediaWorld

Per ottenere lo sconto offerto da MediaWorld sia sullo Xiaomi 13T Pro che sullo Xiaomi 13T non devi far altro che selezionare il modello da te desiderato, premere sul tasto Aggiungi al carrello e cliccare su Continua. Lo sconto a carrello è immediato e ti permette di risparmiare 100 euro sul modello Pro e 80 euro su quello base.

Entrambi gli smartphone sono inoltre acquistabili in 20 rate mensili a tasso zero. Se scegli il modello base, puoi scegliere il finanziamento a tasso zero pagando 35 euro al mese, invece per il modello Pro la rata mensile è pari a 45 euro (il prezzo della rata scende in automatico una volta che si ottiene lo sconto a carrello).

Approfitta ora dell’offerta di MediaWorld sui nuovi Xiaomi 13T Pro e Xiaomi 13T, così da risparmiare rispettivamente 100 euro e 80 euro sul prezzo di listino. La promo è valida fino al prossimo 30 ottobre.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.