Xiaomi 13T in super offerta a 499,90 euro sul Mi Store (Offerta del Giorno)

In occasione della Festa della Donna, Xiaomi 13T è in offerta sul Mi Store a 499,90 euro invece di 699,90 euro. In più, per i nuovi utenti del negozio ufficiale del marchio asiatico, è disponibile un coupon omaggio di 20 euro da riscattare al momento del check-out.

Il modello protagonista dell’offerta è quello con 8GB di RAM e 256GB di memoria interna, disponibile nella colorazione Black e Alpine Blue. Si tratta di un ottimo telefono, presentato da Xiaomi nell’autunno 2023, con un display ottimo e un comparto camere più che convincente grazie alla collaborazione con Leica: in assoluto, uno dei migliori medi di gamma anche per questo 2024.

Xiaomi 13T in offerta a 499,90 euro sul Mi Store

Inutile girarci tanto intorno, il punto di forza del modello 13T di Xiaomi è il sistema di fotocamere professionali Leica, che garantiscono allo smartphone un salto qualitativo sul fronte del comparto camere degno di nota.

A questo proposito troviamo un teleobiettivo Leica da 50 megapixel, con lunghezza focale equivalente da 50mm, apertura f/1.9 e dimensione del sensore 1/2,88″. C’è poi una ultra-grandangolare Leica da 12 megapixel, con lunghezza focale equivalente a 15 mm e un’apertura f/2.2, insieme a uno zoom 2X ottico da 50 megapixel, con stabilizzazione ottica, che ritroviamo anche sulla camera principale da 50 megapixel, a cui si aggiunge una camera anteriore per i selfie da 20 megapixel.

L’altro elemento di spicco del 13T è il DotDisplay da 6,67 pollici con luminosità di picco pari a 2.600 nit, 446 PPI e fino a 68 miliardi di colori.

Lo smartphone Xiaomi 13T è in offerta a 499,90 euro sul sito mi.com, con tanto di spedizione gratuita. La promo termina alla mezzanotte di oggi.