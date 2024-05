Xiaomi 13T: in offerta a QUESTO PREZZO è il re della fascia media

Acquistare un ottimo smartphone di fascia media, con un budget fino a 400 euro, richiede un’attenta analisi delle opzioni disponibile. Tra i modelli su cui puntare c’è, senza dubbio, lo Xiaomi 13T. Lo smartphone di casa Xiaomi è ora acquistabile al prezzo scontato di 382 euro, grazie a una nuova offerta eBay e al codice sconto PSPRMAY24, che garantisce un risparmio extra sulla spesa. C’è anche la possibilità di effettuare l’acquisto con PayPal, optando per il pagamento in 3 rate senza interessi. Lo smartphone ha Garanzia Italia. Per sfruttare l’offerta basta premere sul box qui di sotto.

Xiaomi 13T: è il re della fascia media?

Lo Xiaomi 13 è dotato di una scheda tecnica eccellente per la fascia media del mercato. Il dispositivo, infatti, può contare sul SoC MediaTek Dimensity 8200 Ultra, una garanzia di prestazioni di livello assoluto, in tutti i contesti di utilizzo.

Ci sono poi 8 GB di memoria RAM e 256 GB di storage oltre a una batteria da 5.000 mAh, con ricarica rapida da 67 W. Lo smartphone di Xiaomi, inoltre, ha un display da 6,7 pollici di diagonale con pannello AMOLED, caratterizzato da risoluzione Full HD+ e refresh rate di 120 Hz.

Xiaomi 13T ha anche una tripla fotocamera posteriore, con un sensore principale da 50 Megapixel, il supporto DualSIM, il chip NFC e il sistema operativo Android 14, con HyperOS. Per la fascia media, quindi, c’è tutto quello che serve per un acquisto davvero vantaggioso.

