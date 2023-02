Xiaomi 13T arriverà entro la fine dell'anno

In queste ore apprendiamo nuovi interessanti dettagli sui futuri device dell’OEM cinese numero uno al mondo. Sembra che Xiaomi lancerà la serie 13T entro la fine dell’anno (solitamente arriva a settembre) ma non annuncerà la gamma 13S quest’estate. Arriva di rinnovamenti in azienda? A suggerire queste informazioni ci ha pensato un noto insider del web che suggerisce che ci sarà un cambio di rotta all’interno della compagnia.

Intanto, la società è pronta a svelare la line-up Xiaomi 13 nel mercato internazionale. Il debutto delle ammiraglie è previsto per il 26 febbraio durante un evento dedicato al Mobile World Congress di Barcellona. Unitamente a ciò, un leakster ha svelato quale sarà la roadmap di lancio dei principali prodotti di Xiaomi per il 2023.

Xiaomi 13T e 13S: rinnovamento in casa

Giusto per chi non lo sapesse, lo scorso anno, Xiaomi ha svelato la serie 12S in Cina; si trattava di un upgrade sostanziale dei primi modelli usciti ad inizio anno, con un hardware migliorato e con caratteristiche differenti. In listino abbiamo trovato tre device con lo Snadragon 8+ Gen 1 a bordo; ricordiamo anche lo Xiaomi 12S Ultra, il primo telefono con sensore Leica da un pollice. Adesso, Digital Chat Station suggerisce che non vedremo in Cina (e quindi nel resto del mondo) la serie di ammiraglie intermedia.

Al momento, Xiaomi 13 e 13 Pro presentano il nuovo Snapdragon 8 Gen 2 di Qualcomm, un chip rivoluzionario rispetto al SoC dello scorso anno. Non sappiamo che vedremo uno Snapdragon 8+ Gen 2, quindi tutta la serie di prodotti di mezzo anno di Xiaomi è incerta; che senso avrebbe presentare nuovi smartphone identici a quelli di pochi mesi prima?Al contrario, vedremo comunque la linea 13T, anche perché questa è una serie di telefoni di fascia medio-alta. Staremo a vedere.

