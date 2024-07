Xiaomi 13T 5G in offerta con il 38% di sconto: fotocamera Leica e tanta potenza

Una scelta eccellente per chi cerca prestazioni elevate e un design premium. Il Xiaomi 13T, nella stupenda colorazione Meadow Green, è disponibile al prezzo scontato di 449,00€, con un forte sconto rispetto al prezzo consigliato di 699,90€. Se lo desideri, al momento del checkout potrai scegliere di pagarlo a rate (anche in 24 mesi).

Il display AMOLED a 144Hz del Xiaomi 13T garantisce una fluidità e una qualità visiva straordinarie, ideale per chi ama giocare o guardare contenuti multimediali con la massima nitidezza. Questo schermo, grazie alla sua alta frequenza di aggiornamento, offre un’esperienza visiva estremamente reattiva e coinvolgente.

La batteria da 5000mAh, con supporto per la ricarica rapida a 67W, assicura una lunga autonomia e la possibilità di ricaricare il dispositivo in tempi molto brevi. Il comparto fotografico è un autentico gioiello: troviamo una fotocamera realizzata in collarboazione con Leica e progettata per catturare immagini di qualità professionale con dettagli e colori eccezionali.

Il Xiaomi 13T è equipaggiato con il potente chipset Mediatek Dimensity 8200, affiancato da 8GB di RAM e 256GB di memoria interna, offrendo ampio spazio per app, foto, video e file personali.

Con questa offerta, lo Xiaomi 13T diventa un’opzione ancora più interessante per chi desidera un dispositivo potente e versatile a un prezzo competitivo. Approfittate del prezzo speciale di 449,00€, rimane ancora pochissimo tempo!