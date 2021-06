Oggi ti racconto come, spendendo 13€ circa su Amazon, metti in casa un oggetto d'arredo e – soprattutto – potenzi il WiFi . Come? Con il router 4C di Xiaomi, che affianchi al tuo modem e cambi la qualità della tua connessione. Un prodotto spettacolare, che ti arriva a casa con spedizioni rapide e gratis, ma attenzione: si tratta di un prezzo destinato a durare pochissimo, devi approfittarne subito.

Xiaomi: eccezionale router a prezzo irrisorio

Bellissimo esteticamente. Il design della smart home per il colosso cinese è una questione e si nota subito: elegante, discreto e curato in dettaglio. Che sia però gradevole anche all'occhio più esigente non è certamente tutto.

Un router wireless ti deve risolvere un problema e deve farlo subito: la connessione WiFi deve immediatamente diventare più stabile, arrivare più lontano possibile e offrire Internet in modo più che soddisfacente (sulla base del tipo di contratto che hai, naturalmente).

Ecco, questo gioiellino da 13,28€ fa tutto questo. Ti costa praticamente meno di una pizza ben condita ordinata con il delivery ed è in grado di offrirti una soluzione rapida e definitiva ai problemi del momento. Rete Internet lenta, limite massimo di dispositivi connessi raggiunto e superato, device di smart home che reagiscono troppo lentamente: le sue 4 antenne si occuperanno di migliorare in tempo reale la situazione.

Non solo: puoi controllare questo dispositivo attraverso la specifica applicazione. Ne gestisci i diversi parametri, ma tieni anche sotto controllo in tempo reale i dispositivi connessi scegli quali mettere in lista nera.

Non si tratta di un router 5Ghz, ma 2,4Ghz. Il motivo è semplice: a un prezzo che rimane super contenuto, porti a casa un prodotto che è specifico per la copertura a lungo raggio, quella garantita dalla banda 2,4Ghz, appunto.

Il momento di approfittarne è arrivato: spendi 13,28€ e migliori istantaneamente il WiFi di casa con l'eccellente router wireless di Xiaomi.

