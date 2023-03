Xiaomi 13 Ultra è stato avvistato online: debutto imminente?

In queste ore il nuovo flagship dell’OEM cinese numero uno al mondo è appena stato avvistato online. Di fatto, il potentissimo Xiaomi 13 Ultra ha appena fatto la sua comparsa presso il portale del TENAA; questo suggerisce un lancio imminente, a quanto pare.

Come molti di voi sapranno, di recente Xiaomi ha svelato i suoi flagship per il mercato europeo; tuttavia sappiamo che l’ammiraglia più esclusiva, il modello Xiaomi 13 Ultra, deve ancora fare la sua comparsa ufficiale. L’azienda si sta preparando per il debutto che dovrebbe avvenire entro pochissimi mesi, in concomitanza del lancio dei tablet Xiaomi Pad 6 e Pad 6 Pro.

Xiaomi 13 Ultra: tutto quello che sappiamo

L’ente cinese 3C ha appena approvato lo Xiaomi 13 Ultra; il device ha il numero di modello 2304FPN6DC. Questo dispositivo adesso ha ricevuto la certificazione anche dal TENAA. Ma cosa sappiamo del flagship in questione?

Dal primo portale sappiamo che l’ammiraglia godrà del supporto per la ricarica cablata da 90W ma potrà anche ricaricarsi in modalità wireless a 50W. La batteria interna è ancora sconosciuta, ma presumiamo che sia simile a quella vista nel 2022 con lo Xiaomi 12S Ultra.

Questo smartphone sarà un cameraphone eccezionale, dotato di una selfiecam da 32 Megapixel e di un sensore principale da 1 pollice, il Sony IMX989 da 50 Megapixel. Non mancherà un’ultrawide, un teleobiettivo e una lente con zoom periscopico. Il software di bordo sarà Andrdoi 13 con skin MIUI 14 al seguito.

Lo schermo sarà un pannello Samsung E6 AMOLED da 6,73 pollici con bordi curvi, risoluzione QHD+ e refresh rate variabile fino a 120 Hz. Sotto la scocca ci aspettiamo lo Snapdragon 8 Gen 2, la RAM LPDDR5X fino a 16 GB e lo storage UFS 4.0 fino a 1 TB. Quando arriverà sul mercato? Si parla di un debutto internazionale per maggio 2023.

Al momento, l’ammiraglia premium dell’azienda è lo Xiaomi 13 Pro che si porta a casa con 1399,00€. Lo trovate su Amazon con spese di spedizione incluse nel costo del telefono.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.