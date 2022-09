Xiaomi 13 Ultra avrà un sensore da 1" e la ricarica da 200W

Sappiamo che Xiaomi 13 Ultra sarà un top di gamma potentissimo. Verrà annunciato nei mesi a venire e secondo Lei Jun, scopriamo che riceverà una distribuzione internazionale. Il flagship sarà un gadget semplicemente sensazionale e potrebbe disporre di tecnologie uniche al mondo. Oggi, grazie alle informazioni di Digital Chat Station, scopriamo che riceverà un sensore da un pollice e godrà del supporto per la ricarica rapida via cavo da 200W.

Fra le altre cose, il tipster suggerisce che disporrà anche di un processore Snapdragon 8 Gen 2 (dovrebbe venir annuciato a novembre durante lo Snapdragon Summit 2022) e di nuove ottiche cosviluppate da Leica. Parlando del versante fotografico, si dice che la lente principale avrà una risoluzione di 50 Mpx, il tele e l’ultrawide invece, saranno da 48 Mpx.

Xiaomi 13 Ultra: tutto quello che sappiamo ad oggi

Parlando di velocità di ricarica invece, osserviamo che il produttore potrebbe voler portare l’innovativa tecnologia a 200W sull’ammiraglia next-gen. Lo smartphone potrebbe quindi essere in grado di caricare un prodotto da 0 a 100 in pochissimi minuti. L’OEM cinese poi ha di recente ottenuto l’approvazione per la fast charge da 210W ma alla fine potrebbe optare per la “vecchia” 200W che, finalmente, adesso sembra essere pronta. Non crediamo di vederla sulla serie di novembre ma sul 13 Ultra di inizio 2023 invece pare essere più plausibile.

Xiaomi 13 Pro disporrà di uno schermo Samsung E6 da 6,7 pollici con risoluzione 2K, refresh rate da 120 Hz; Xiaomi 13 invece, avrà un pannello flessibile 2.5D da 6,36″ con cornici contenute e frequenza da 120 Hz. Il Pro sarà curvo, il basico, no.

Anteriormente, come sempre, vedremo una selfiecam contenuta in un piccolo foro e il corpo potrebbe essere realizzato da BYD e potrebbe essere fatto in ceramica. Concludiamo citando la wireless charging da 50W.

