Xiaomi 13: tutte le sue caratteristiche sono state svelate

In queste ore sono emerse le specifiche tecniche del nuovo Xiaomi 13, il futuro top di gamma dell’OEM cinese numero uno al mondo. A pochi giorni di distanza dal presunto lancio asiatico, ora veniamo a conoscenza di tutte le informazioni in merito.

Come sappiamo da tempo, la line-up di punta Xiaomi 13 potrebbe (e dovrebbe) debuttare nelle prossime settimane; dovremmo vedere solo due modelli, uno basico e un Pro ma nessun Lite o Ultra, in questa prima istanza. Non ci sarà neanche una versione 13X, a quanto pare.

Abbiamo avuto modo di parlare dei render 3D ma adesso, grazie alle ultime segnalazioni, vediamo che la gamma di device premium potrebbe chiamarsi Xiaomi 14, come detto in passato, ma potrebbe disporre di caratteristiche da fuoriclasse. Vediamole insieme. A segnalare i leaks ci ha pensato l’insider del web Digital Chat Station con un post su Weibo emerso in queste ore.

Xiaomi 13: le presunte caratteristiche

Stando a quanto riporta il leakster Digital Chat Station, apprendiamo che Xiaomi 13 dovrebbe avere grosse novità rispetto alla generazione precedente. A proposito, Xiaomi 12 si trova su Amazon a soli 599,90€ in occasione del Black Friday.

Lo schermo del nuovo modello dovrebbe essere un pannello AMOLED da 6,2 pollici con risoluzione 2K e refresh rate da 120 hz e sotto la scocca potrebbe battere un cuore Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2, il chip a 4 nanometri presentato di recente. La main camera dovrebbe essere una lente di Sony da 50 Mpx di tipo IMX8 con software sviluppato da Leica. Sconosciuti i suoi dettagli. Ci aspettiamo una batteria capiente con fast charge da 120W. Anteriormente la selfiecam sarà ancora incastonata in un foro al centro del pannello e le cornici saranno sottili.

Il telefono ha ottenuto anche la certificazione di BIS, quindi il lancio dovrebbe essere alle porte; si dice che il debutto sia previsto per il 1° dicembre. Vi invitiamo a prendere questa indiscrezione con “un pizzico di sale”. Restate connessi con noi per essere sempre aggiornati in merito.

