Xiaomi 14 Pro: le sue specifiche tecniche potrebbero spaventarvi

Torniamo a parlare ancora una volta dei top di gamma dell’OEM cinese numero uno al mondo. Stiamo parlando di Xiaomi 14 e 14 Pro prossimi al debutto.

Per chi non lo sapesse, li chiamiamo con il suffisso “14” e non “13” perché secondo un rumor dell’ultimo minuto trattato poche ore fa, sembra che la compagnia cinese voglia cambiare il suo schema di denominazione per evitare il numero 13 in quanto “simbolo di sfortuna” secondo alcune culture. Ad ogni modo, al di là della motivazione scelta, sembra proprio che le ammiraglie disporranno di un moniker tutto nuovo.

Ciò che ci ha colpito però, sono state le specifiche tecniche trapelate relative al modello Pro della serie. Xiaomi 14 Pro infatti, potrebbe disporre di funzionalità pazzesche, diventando così il primo smartphone premium del 2023 con caratteristiche inarrivabili. Il report ci arriva grazie ad un funzionario dell’azienda che ha condiviso le features su un post di Weibo.

Xiaomi 14 Pro: ecco come sarà fatto all’interno

A dire come saranno fatti all’interno i device di fascia alta ci ha pensato il presidente della compagnia, Lu Weibing. In un post su Weibo infatti, ha detto che la nuova line-up sarà potentissima. Ovviamente non sono mancati i commenti degli utenti. I fan del marchio hanno chiesto al dirigente qualsiasi dettaglio inerente questi due flagship. Per non spoilerare nulla però, ha solo detto che le specifiche tecniche del duo “spaventeranno” le persone. In altre parole, ci aspettiamo di vedere il meglio del meglio della tecnologia ad oggi esistente.

Sicuramente il processore di bordo sarà lo Snapdragon 8 Gen 2 di Qualcomm, coadiuvato da memorie RAM di tipo LPDDR5X con Storage per la memoria di tipo UFS 4.0. Non mancherà Android 13 con skin proprietaria MIUI, aggiornata alla quattordicesima iterazione. Sul fronte fotografico invece, si dice che arriverà una nuova serie di fotocamere Sony sulla back cover, tutte facenti parte della serie IMX8 o IMX9. Il sensore principale dovrebbe essere da ben un pollice, il tutto coadiuvato dal software di Leica. Infine, ci sarà un fingerprint ad ultrasuoni.

