Xiaomi 13: svelata la NUOVA data di debutto della serie

Ci siamo: finalmente abbiamo una nuova data per il debutto della serie Xiaomi 13. Secondo quanto leggiamo dal web infatti, scopriamo che la gamma di device di fascia alta del marchio cinese verrà presentata il prossimo 11 dicembre, che cade di domenica.

In origine la compagnia avrebbe dovuto presentare i nuovi smartphone in un evento speciale previsto per il 1° dicembre. Poi ha annullato il tutto a causa della morte dell’ex presidente cinese Jiang Zemin, avvenuta proprio in quelle ore.

Xiaomi 13 e 13 Pro verranno presentati l’11 dicembre

Attenzione però: la data di lancio dell’11 dicembre al momento è ufficiosa, come si può notare dagli screenshot trapelati su Weibo e diffusi online. L’azienda deve ancora comunicare in maniera ufficiale il tutto.

Non di meno, dagli screenshot vediamo che l’evento si terrà alle ore 19:00 (orario locale cinese) dell’11 dicembre. Nella conferenza conosceremo le ammiraglie next-gen ma anche la skin MIUI 14, lo smartwatch Watch S2, le Buds 4, il Mini Host, il primo PC desktop dell’azienda e molto altro ancora.

Dalle precedenti indiscrezioni oramai sappiamo tutto e di più sui nuovi Xiaomi 13 e 13 Pro. Il modello standard presenterà uno schermo flat AMOLED Samsung E6 da ben 6,36 pollici; posteriormente avrà una back cover in vetro e/o in pelle colorata. Il 13 Pro invece, disporrà di un pannello con bordi curvi AMOLED da 6,73 pollici con risoluzione QHD+. Anche qui la frequenza di aggiornamento del display sarà di 120 hz (variabile); vedrà configurazioni in pelle o in ceramica.

Sotto la scocca sarà un concentrato di potenza: Snapdragon 8 Gen 2, RAM di tipo LPDDR5x e memorie veloci UFS 4.0. Ci sarà una batteria da 4500 mAh con ricarica da 67W per la versione standard e una da 4820 mAh con fast charge da 120W per il modello Pro. Presente la skin MIUI 14 con Android 13 e vedremo ottiche di punta (il Pro le avrà tutte da 50 megapixel) con il supporto del software di Leica.

