Xiaomi 13, 13 Pro e 13 Lite: debutto previsto al MWC 2023

I nuovi flagship Xiaomi 13 e 13 Pro saranno annunciati durante il prossimo Mobile World Congress di Barcellona. Unitamente a questi prodotti, la compagnia lancerà anche un modello più economico chiamato Xiaomi 13 Lite. Oggi, a distanza di qualche settimana dalla presentazione, sono emersi i primi render ufficiali su Twitter.

Xiaomi 13, 13 Pro e 13 Lite: debutto imminente, a quanto pare

Anche l’azienda cinese ha confermato che la gamma di dispositivi premium arriverà sul mercato il prossimo 26 febbraio 2023 con un poster teaser. Ricordiamo che i modelli di punta sono già stati annunciati in Cina a dicembre scorso ma presto saranno disponibili nel mercato internazionale. Xiaomi 13 Lite – al momento una vera novità – dovrebbe essere il rebrand internazionale dello Xiaomi CIVI 2.

Xiaomi 13 Global Series ⤵️

Tons of press rendershttps://t.co/yLSwiX8FUH pic.twitter.com/eYdlt7O9QK — SnoopyTech (@_snoopytech_) February 10, 2023

Curiosamente, in India la società cinese non lancerà il modello standard; non sappiamo se annuncerà solo il Pro o anche il Lite. Questo device sarà un prodotto incredibile con specifiche tecniche davvero interessanti; ovviamente sarà un midrange. Avrà un pannello AMOLED da 6,55 pollici con risoluzione FullHD+ e refresh rate da 120 Hz. Sotto la scocca ci aspettiamo un processore Snapdragon 7 Gen 1 con 12 GB di RAM di tipo LPDDR4x, storage UFS 2.2 da 256 GB e batteria da 4500 mAh con fast charge da 67W. La main camera invece, sarà un’ottica da 50 Megapixel coadiuvata da due lenti minori. La selfiecam invece, avrà una risoluzione di 32 Mpx.

Xiaomi 13 e 13 Pro invece, saranno due ammiraglie di punta con Snapdragon 8 Gen 2 al seguito. Anche qui avremo una selfiecam da 32 Mega e posteriormente invece, ci sarà una fotocamera principale da 50 megapixel. I pannelli saranno, rispettivamente, da 6,36″ e 6,73 pollici, con risoluzione FHD+ e QHD+, entrambi AMOLED con refresh rate variabile fino a 120 Hz. La batteria del modello standard sarà da 4500 mAh con fast charge da 67W, quella del Pro invece, da 4820 mAh con ricarica da 120W. Avranno la MIUI 14 basata su Android 13.

Nelle notizie correlate, vi segnaliamo che Xiaomi 12, nella sua iterazione da 8+256 GB e in colorazione Purple, si porta a casa con 489,00€. Fate presto prima che finiscano le scorte disponibili; è un prezzo da midrange, anche se il prodotto è un top di gamma assoluto.

