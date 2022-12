Xiaomi 13 si mostra nelle prime immagini promozionali (FOTO)

In queste ore l’OEM cinese numero uno al mondo ha appena rilasciato in rete le prime immagini promozionali relative al nuovo flagship Xiaomi 13. Oramai conosciamo tutto di questo dispositivo e da queste foto possiamo vedere come sarà fatto il telefono da tutte le angolazioni.

Sappiamo tutti che la compagnia asiatica avrebbe dovuto togliere i veli alla nuova serie di top di gamma il 1° dicembre in Cina ma ha rinviato l’evento di lancio a causa della morte dell’ex presidente del partito comunista cinese Zeming. Adesso però, dall’account Weibo dell’azienda, possiamo vedere che la società ha fissato una nuova data per il debutto dei dispositivi. Si parla infatti dell’11 dicembre (domenica prossima) e scopriamo che ha perfino condiviso online alcune immagini teaser che mostrano il design delle nuove ammiraglie.

Xiaomi 13: uno sguardo completo al dispositivo

Come abbiamo avuto modo di scoprire, Xiaomi 13 diverrà ufficiale l’11 dicembre in Cina; all’interno dell’evento vedremo anche il nuovo smartwatch Watch Se, le Buds 4, il Mini Host e la skin MIUI 14.

I due smartphone alla fine avranno un design identico, anche se i rumor in passato prevedevano proprio il contrario. La differenza sarà sulla scheda tecnica (o meglio, in parte) e sulla dimensione generale del device e dello schermo.

Xiaomi 13 avrà un pannello piatto AMOLED con foro al centro mentre il Pro disporrà di un display più generoso con bordi curvi; posteriormente vedremo il modulo fotografico con vari sensori, dual flash LED e la dicitura “Leica” che sottolinea la partnership fra le compagnie.

Il modello vacilla avrà il pannello flat e bordi arrotondati con un frame squadrato che richiama quello di iPhone 12. Il bilanciere del volume e il tasto di accensione invece, saranno posti a destra con un frame sinistro pulito e minimal.

Sulla parte superiore troveremo i fori per il microfono, per il blaster IR, per gli speaker e non solo. Infine, giù, avremo lo slot SIM, il microfono principale, la porta USB Type-C e la griglia dello speaker. Non mancheranno iterazioni in pelle, come si evince dai teaser ma vedremo anche varianti in vetro e in ceramica.

Dulcis in fundo, sappiamo che lo schermo sarà un pannello AMOLED E6 di Samsung, distribuito in due versioni (una da 6,36 pollici e una da 6,67 pollici ed entrambe avranno il supporto al refresh rate da 120 Hz.

Sotto la scocca ci sarà lo Snapdragon 8 Gen 2 con RAM di tipo LPDDR5x fino a 12 GB, fino a 512 GB di memoria interna di tipo UFS 4.0 e la batteria potrebbe essere da 4500/5000 mAh con fast charge da 67 e 120W.

