Xiaomi 13: tutta la linea è in sconto su Amazon

I nuovi Xiaomi 13 sono stati presentati ieri in via ufficiale all’evento Mobile World Congress di Barcellona. Una linea di smartphone flagship che propone tre dispositivi differenti per design e caratteristiche, due dei quali potenziati dalla collaborazione con Leica per quanto concerne lo sviluppo del comparto fotografico. È possibile acquistarli fin da subito e si trovano già in sconto su Amazon oltre che su mi.com.

Lo sconto Early Bird sui nuovi Xiaomi 13

Si tratta a tutti gli effetti di un preordine, anche se l’attesa per riceverli non sarà lunga. La data di uscita in Italia fissata dal brand per il modello Xiaomi 13 e per la variante Xiaomi 13 Pro è quella del 12 marzo. Debutterà invece prima Xiaomi 13 Lite, già il 2 marzo.

Riportiamo dunque di seguito tutti i dettagli a proposito dei prezzi, delle colorazioni e dei tagli di memoria in dotazione, ricordando che gli sconti della fase Early Bird in corso (fino a -120 euro) saranno validi solo per pochi giorni.

Per scoprire ogni dettaglio a proposito delle specifiche tecniche integrate dal trio di dispositivi e alle loro funzionalità, incluse quelle fotografiche avanzate integrate grazie alla collaborazione con Leica, invitiamo a consultare l’articolo dedicato pubblicato ieri su queste pagine.

