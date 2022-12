Xiaomi 13 sarà il telefono PERFETTO per giocare

Il CEO e boss di Xiaomi, Lei Jun, ha appena dichiarato che Xiaomi 13 sarà in grado di eseguire titoli pesanti come Genshin Impact a 60 fps senza il minimo surriscaldamento.

Con il debutto della serie Xiaomi 13, la società sta rilasciando una serie di teaser trailer uno dopo l’altro. Ora il dirigente del marchio ha comunicato che il device sarà un “gaming phone sotto mentite spoglie”. Diamo un’occhiata a quanto riferito.

Xiaomi 13 consentirà il gaming più spinto senza surriscaldamento

Stando alle parole del funzionario dell’azienda, i nuovi flagship del colosso cinese saranno in grado di eseguire titoli impegnativi come Genshin Impact con tutte le impostazioni al massimo senza il minimo problema.

Per chi non lo sapesse, Genshin Impact è un videogame che funziona sia su piattaforme mobili che su computer ma è molto esoso in termini energetici. Viene spesso preso come metro di paragone nei test di benchmarking. Ora, a tal proposito, il CEO di Xiaomi Lei Jun ha dichiarato che questo smartphone sarà in grado di far girare il gioco a 60 frame al secondo senza problemi di surriscaldamento o throttling.

Sappiamo che quando un telefono si surriscalda, il processore riduce di default le prestazioni per evitare che il gadget si blocchi. Xiaomi 13 invece, sarà fin grado di funzionare anche ad oltre 43° Celsius senza mai laggare e senza abbassare la luminosità del pannello. Un vero record. Insomma, le ammiraglie del colosso cinese saranno rivoluzionarie sotto tutti i fronti; il merito sarà anche del processore Snapdragon 8 Gen 2 di Qualcomm.

Cosa vi consigliamo?

Intanto, nelle notizie correlate, vogliamo segnalarvi un’offerta davvero intrigante e che non potete lasciarvi sfuggire: Xiaomi 12 5G si porta a casa con soli 499,00€ grazie agli sconti di Amazon. È uno dei migliori top di gamma del momento, dotato di processore Snapdragon 8 Gen 1 di Qualcomm, schermo AMOLED da 6,28″ super definito e ricco di tecnologie, con una back cover meravigliosa in vetro satinato e con tante altre opzioni esclusive. A questo prezzo non potete proprio lasciarvelo sfuggire.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.