Xiaomi 13: rivelato lo schermo flat e i bordi squadrati

In queste ore è stato rivelato il design frontale dello schermo del nuovo flagship Xiaomi 13. Apprendiamo infatti che disporrà di un pannello flat con angoli stondati ma piatti. Il frame sarà in alluminio (molto simile a quello di iPhone 14 e Nothing Phone).

Inoltre, abbiamo appena scoperto che i nuovi top di gamma verranno annunciati il prossimo 1° dicembre in Cina alle ore 19:00 (ora locale asiatica). In queste ore sono emerse anche delle nuove immagini che ci mostrano come sarà l’estetica dell’iterazione basica, ma andiamo con ordine.

Xiaomi 13: finalmente un pannello flat

Come detto in più occasioni, il terminale disporrà di uno schermo flat, come vuole la moda del momento. La foto trapelata sin rete è stata condivisa dall’account AIUV Planet sul social network di Weibo. Per chi non lo sapesse, AIUV Planet è un noto costruttore di custodia molto famoso in Cina. Grazie all’ultimo post in rete scopriamo come sarà fatto lo schermo del device.

Il post emerso sul web reca scritto “protetto nell’involucro dell’armatura della nostra azienda”, e fa riferimento allo Xiaomi 13. Il telefono sembra disporre di uno schermo AMOLED con foro al centro, angoli piatti e non solo. La selfiecam è posta nel piccolo forellino.

Se questa foto dovesse essere veritiera, ci troveremmo di fronte ad un cambio di design radicale rispetto alla serie Xiaomi 12 dello scorso anno che aveva bordi curvi su tutti i lati e schermi AMOLED da 120 Hz.

In seconda istanza, uno dei due speaker dovrebbe essere allocato nella parte superiore dello schermo; i pulsanti invece, saranno posti sul solito frame laterale destro mentre a sinistra non dovremmo avere nulla.

Oltre al Xiaomi 13 standard, ci sarà uno Xiaomi 13 Pro ma non un Lite o un modello X, tantomeno l’iterazione Ultra. Questi prodotti potrebbero arrivare nei mesi a venire, magari in contemporanea al lancio internazionale della serie. Infine, sotto la scocca ci aspettiamo batterie più performanti e processore Snapdragon 8 Gen 2 di Qualcomm.

Nelle notizie correlate, vi segnaliamo Xiaomi 12 a soli 599,99€ con spese di spedizione gratuite incluse nel costo del device.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.